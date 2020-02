Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc năm 2019 thấp kỷ lục

ⓒKBS News

Năm 2019, tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc, tức tỷ lệ dân số di chuyển khỏi khu vực cư trú trong nước, đạt mức thấp nhất trong vòng 47 năm qua. Dự báo tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do cơ cấu dân số già hóa.

Tỷ lệ di cư nội địa

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/1 công bố báo cáo thống kê cho biết trong năm ngoái, đã có 7.104.000 người di cư trong nước, giảm 2,6%. Tỷ lệ di cư nội địa (số người di cư trên mỗi 100 dân) đạt 13,8%, giảm 0,4% so với một năm trước, mức thấp nhất trong vòng 47 năm, kể từ sau mức 11% năm 1972. Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc từng vượt ngưỡng 20% những năm 1990. Bước sang những năm 2000, tỷ lệ này có chiều hướng giảm rõ rệt, còn 19% vào năm 2000, 18,1% năm 2005, 16,5% năm 2010, 14,2% năm 2015, 14,4% năm 2016, 14% năm 2017, 14,2% năm 2018 và xuống 13,8% vào năm ngoái.

Nội dung thống kê cụ thể

Trong các nguyên nhân dẫn tới di chuyển dân cư, lý do lớn nhất là hoạt động mua bán nhà ở. 40% dân số di cư trong nước năm 2019 với lý do nhà ở. Tiếp theo là lý do gia đình chiếm 24%, lý do công việc chiếm 21%. Số người di cư với lý do nhà ở giảm 163.000 người trong năm 2019, được phân tích là bởi trong năm ngoái, tổng giao dịch nhà ở đã giảm 51.000 giao dịch so với một năm trước. Giao dịch căn hộ chung cư cũng giảm 53.000 giao dịch. Tổng dân số di cư trong phạm vi tỉnh, thành là 4.719.000 người, giảm 3% so với một năm trước. Dân số di cư giữa các tỉnh, thành là 2.385.000 người, giảm 1,8%. Nơi dân cư di chuyển tới nhiều nhất là thành phố Sejong, sau đó là thành phố Gwangju, thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi. Tỷ lệ dân cư rời khỏi thành phố Sejong cũng là cao nhất, sau đó tới thành phố Daejeon, thủ đô Seoul. Có 5 địa phương xảy ra tình trạng số người chuyển đến nhiều hơn số người chuyển đi, đó là tỉnh Gyeonggi, thành phố Sejong, đảo Jeju, tỉnh Bắc Chungcheong, và tỉnh Gangwon. Ngược lại, 12 tỉnh, thành, chủ yếu là các thành phố lớn, lại có dân số chuyển đi cao hơn dân số chuyển đến, như thành phố Seoul, Daegu, Busan. Trong suốt 30 năm kể từ năm 1990 tới nay, thủ đô Seoul luôn xảy ra tình trạng dân cư chuyển đi nhiều hơn dân cư chuyển đến. Ngược lại, tốc độ dân cư di chuyển tới các địa phương lân cận thủ đô đang diễn ra ngày càng nhanh. Trong năm ngoái, 50,9% dân số di cư tới khu vực Seoul từ tỉnh Gyeonggi. Trong khi đó, 63,6% dân số rời khỏi Seoul chuyển đến tỉnh Gyeonggi.

Ý nghĩa

Xu hướng di chuyển dân số trên chịu ảnh hưởng chủ yếu từ ba yếu tố. Thứ nhất là do cơ cấu dân số già hóa. Dân số 20-30 tuổi, vốn là đối tượng có khuynh hướng di chuyển nhiều nhất, lại đang có xu hướng giảm. Ngược lại, dân số trên 60 tuổi, vốn ít di chuyển, lại có chiều hướng tăng. Yếu tố thứ hai là do kinh tế tăng trưởng chậm. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc chỉ đạt 2% trong năm ngoái cũng là yếu tố tác động mạnh tới xu hướng giảm của tỷ lệ di cư nội địa. Yếu tố thứ ba là việc Chính phủ công bố đối sách quyết liệt nhằm ổn định thị trường bất động sản ngày 19/3 năm ngoái khiến lượng giao dịch nhà ở giảm, kéo theo lượng dân cư di chuyển trong nước. Dự báo tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.