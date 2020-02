Tình hình lây lan dịch virus corona chủng mới

ⓒYONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch virus corona chủng mới. Số ca nhiễm virus và tử vong tại Trung Quốc đang tăng đột biến. Tại Hàn Quốc, 7 trường hợp mắc virus đã được ghi nhận, xuất hiện chiều hướng lây lan rộng như có bệnh nhân lây nhiễm thứ cấp. Thêm vào đó, trong số các công dân về nước bằng chuyến bay thuê bao từ Vũ Hán, 18 người có triệu chứng nghi ngờ.

Tình hình trong nước

Dư luận trong nước đang hết sức lo ngại về sự lây lan của virus corona chủng mới. Kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc ngày 20/1, trong 11 ngày qua, tổng cộng 7 người đã bị kết luận dương tính với virus, tốc độ lây lan ngày càng nhanh hơn. Bệnh nhân đầu tiên là một phụ nữ 35 tuổi quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Hàn Quốc từ Trung Quốc. Bệnh nhân thứ 2 tới bệnh nhân thứ 7 đều là nam giới người Hàn. Trong đó, 5 người từng ghé thăm thành phố Vũ Hán trước khi về nước, một người từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc virus trước đó. Bệnh nhân thứ nhất và thứ hai nằm trong đối tượng giám sát của cơ quan y tế tại sân bay khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Các bệnh nhân còn lại đều nhập cảnh trong tình trạng không có triệu chứng rõ ràng, nên đã lọt qua quy trình kiểm dịch. Đặc biệt, bệnh nhân thứ 6 từng dùng bữa tại một nhà hàng ở Seoul với bệnh nhân thứ ba, nhập cảnh ngày 20/1. Do đó, cơ quan y tế phỏng đoán bệnh nhân này đã bị lây nhiễm qua nước bọt từ người bệnh. Bệnh nhân thứ 4 không có hoạt động gì khác thường cho tới khi bị kết luận nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân thứ 5 và thứ 7 nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 24/1 và 23/1, nhưng mãi tới ngày 30/1 mới bị kết luận nhiễm virus, gây lo ngại lớn về việc lây nhiễm cho người khác trong thời gian hoạt động bên ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc đã thuê máy bay tới Vũ Hán để đưa công dân về nước. Ngày 31/1, máy bay chở 368 công dân đã về tới sân bay Gimpo, trong đó có 18 người có triệu chứng nghi ngờ, đã được chuyển ngay tới bệnh viện. Những người còn lại sẽ sinh hoạt tại cơ sở cách ly tạm thời trong vòng hai tuần để giám sát có triệu chứng nhiễm bệnh hay không.

WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu và tình hình các nước

Ngày 30/1 (giờ địa phương), Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus không khuyến cáo người dân các nước hạn chế di chuyển hay giao thương. Trong hai ngày 22-23/1 trước đó, WHO đã mở cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp, thảo luận đối sách nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Trả lời báo giới sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Tổng giám đốc Ghebreyesus cho biết tới thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 7.834 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 7.736 người Trung Quốc. Đã có 98 ca nhiễm ở 18 nước ngoài Trung Quốc. Hiện tại, số ca nhiễm virus và tử vong tại Trung Quốc đang tăng mạnh, dịch bệnh đang tiến đến giai đoạn lây lan đỉnh điểm.

Đối phó của Chính phủ

Tại Hàn Quốc đã xuất hiện các ca lây nhiễm giữa người với người, tốc độ lây lan có dấu hiệu ngày càng nhanh hơn, đẩy cơ quan y tế vào tình trạng báo động. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đích thân chủ trì cuộc họp các ban ngành toàn Chính phủ, chỉ thị dốc toàn lực đối phó với dịch bệnh. Cơ quan y tế đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm, siết chặt công tác phòng dịch tại sân bay, hải cảng, đồng thời theo dõi chặt chẽ những người từng tiếp xúc với bệnh nhân, những người có triệu chứng nghi ngờ, tiến hành cách ly, quản lý triệt để. Xét tới quy mô giao lưu nhân lực lên tới hàng chục nghìn người mỗi ngày giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, có ý kiến đánh giá Hàn Quốc đang đối phó tốt tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các ban ngành hữu quan Chính phủ vẫn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng.