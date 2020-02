Cơn gió nhạc Indie Hàn Quốc đang thổi đến Đài Loan

© KBS

Khi nói đến K-pop thì hầu hết mọi người đều nghĩ đến sự phổ biến rộng rãi của các nhóm nhạc thần tượng trên toàn thế giới, nhưng có một dòng nhạc khác của Hàn Quốc dường như đang dần được đón nhận rộng rãi hơn, nhất là ở Đài Loan đó chính là nhạc Indie.





Nhạc Indie Hàn Quốc, làn gió mới nổi tại Đài Loan





Ngày 7 tháng 12 năm 2019, một đêm nhạc “Tune up stage in Taipei” (Làm nóng sân khấu ở Đài Bắc) dành cho các ban nhạc và nghệ sĩ Indie Hàn Quốc đã diễn ra tại sân khấu “Legacy Taipei” nổi tiếng ở Đài Bắc với sự tham gia biểu diễn của các band nhạc “Car, the Garden” (Xe hơi, khu vườn), LEO37+DaTone, và “Sultan of the Disco” (Ông vua của Disco) đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ Đài Loan đến tham dự. Đêm nhạc này do Quỹ văn hóa CJ tổ chức, tạo cơ hội biểu diễn ở nước ngoài cho các nghệ sĩ Indie Hàn Quốc từ năm 2010. Năm nay, Đài Loan được chọn là địa điểm tổ chức đầu tiên bởi làn gió Indie Hàn Quốc đã thổi tới Đài Loan trong thời gian gần đây.





Có thể nói các thần tượng K-pop được yêu thích rất nhiều ở Đài Loan, nhưng nhạc phóng khoáng Indie cũng được công chúng Đài Loan yêu mến tương đối gây ngạc nhiên cho công chúng Hàn Quốc, vì ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc, vốn dĩ Indie cũng chỉ được một bộ phận nhỏ người hâm mộ yêu thích thôi, chứ nói chi là ra nước ngoài.





Thế mà khi các thành viên ban nhạc Sultan of the Disco thông báo bài hát cuối cùng trong đêm diễn “Tune up stage in Taipei”, người hâm mộ đã thi nhau hét to “đừng đi”, và yêu cầu ban nhạc trình diễn thêm. Rồi khi “Car, the Garden” giao tiếp bằng tiếng Trung, rất nhiều người hâm mộ đã gây bất ngờ khi chào lại bằng tiếng Hàn, và khen các thành viên đẹp trai nữa nên người hâm mộ càng ngạc nhiên về độ phổ biến của các ban nhạc Indie ở Đài Loan .





Không chỉ mức độ phổ biến của nhạc Indie Hàn Quốc tăng lên mỗi ngày ở Đài Loan, mà rất nhiều nghệ sĩ Indie cũng đã được mời đến các lễ hội âm nhạc ở Đài Loan. Nhiều ban nhạc còn tổ chức concert và vé cũng được bán hết nhanh chóng ở Đài Loan.





Những lý do khiến Indie Hàn Quốc gây sốt tại Đài Loan





Một trong những lý do chính là cơn sốt ban nhạc Rock Indie Hyukoh, đại diện cho nhạc Indie tại Hàn Quốc đạt vị trí số 1 của iTunes Đài Loan cho album đầu tiên “23” phát hành tháng 4 năm 2017, và Đài Loan cũng là một điểm đến trong chuyến lưu diễn thế giới qua 28 thành phố lớn của Hyukoh.





Thêm vào đó, các nhóm nhạc Indie khác như “볼빨간사춘기” (Tuổi Dậy thì má hồng), “위아더나잇” (We are the night), “새소년” (Những chàng trai mới) hay “아도이” (Adoy) cũng tổ chức các đêm nhạc ở Đài Loan trong 2 năm qua, giúp Indie được biết đến nhiểu hơn.





Theo đại diện của một công ty tổ chức biểu diễn ở Đài Loan, việc Hyukoh xuất hiện trong chương trình giải trí Hàn Quốc được yêu thích ở Đài Loan là Running Man cũng khiến nhiều người hâm mộ tìm nghe các bài hát của các ban nhạc, dẫn đến cơn sốt nhạc Indie ở Đài Loan. Bên cạnh đó, một danh sách những bài hát Indie của Hàn Quốc đã xuất hiện trên trang web nghe nhạc lớn nhất Đài Loan KKBOX, phần nào chứng tỏ sự phổ biến của nhạc Indie tại Đài Loan.





Đặc biệt, trong danh sách có nhiều tên tuổi Indie chưa từng biểu diễn ở Đài Loan như Soran, Lucidfall, Hoppipolla hay Stella Jang càng bất ngờ hơn. Nhưng quan trọng nhất là danh sách đó được người yêu nhạc lập nên và chia sẻ, chứng tỏ không chỉ những nhóm nhạc thần tượng mà các band nhạc Indie cũng rất được yêu thích ở Đài Loan. Ngoài ra độ nổi tiếng của các nhóm nhạc thần tượng như Super Junior, Bigbang, EXO, BTS,... với người hâm mộ Đài Loan cũng khiến nhiều người hâm mộ tìm và nghe nhạc Indie.





Trước đây ở Đài Loan, quảng bá thông qua một đơn vị phát hành ở địa phương là rất quan trọng, nhưng gần đây thì nhờ iTunes và Youtube, người yêu nhạc có thể dễ dàng tiếp cận với âm nhạc Hàn Quốc hơn. Chính vì lý do đó, sự yêu thích của công chúng với âm nhạc Hàn Quốc không chỉ gói gọn trong các ban nhạc thần tượng hay idol, mà còn lan rộng ra các ban nhạc Indie. Hơn nữa, khác với Trung Quốc, người hâm mộ ở Đài Loan có thể truy cập các trang mạng xã hội như Facebook hay Youtube, chính là những kênh quảng bá phổ biến của các ban nhạc Indie.





Và thế là nhạc Indie có thêm nhiều lượt nghe hơn, và số lượng người hâm mộ Indie ở Đài Loan cũng tăng lên. Số lượng lớn người hâm mộ Đài Loan xếp hàng chờ đợi để tham dự đêm nhạc “Tune up stage in Taipei” là một bằng chứng rất thuyết phục.





Sự nổi tiếng của các chương trình giải trí Hàn Quốc cũng góp phần giúp nhạc Indie được yêu thích hơn ở Đài Loan





Có thể nói chính sự nổi tiếng của các chương trình giải trí Hàn Quốc cũng góp phần không nhỏ đưa nhạc Indie vào Đài Loan. Việc các ban nhạc Indie xuất hiện trên các chương trình giải trí Hàn Quốc không chỉ thu hút khán giả Đài Loan mà rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.





Đầu tiên khán giả sẽ tò mò, sau đó tìm hiểu thêm về họ. Nếu âm nhạc của các nghệ sĩ Indie mà đỉnh nữa thì một lượng lớn người hâm mộ sẽ theo chân liền. Giống như sự xuất hiện của Hyukoh trong chương trình Running Man của Đài SBS vậy đó. Show thực tế này vốn đã được chiếu ở Đài Loan từ năm 2011 và rất được yêu thích ở đó.





Ngoài ra thì nhờ Youku, iQiYi hay phiên bản tiếng Trung của Netflix, người hâm mộ có thể dễ dàng xem được những chương trình giải trí tương tự khác của Hàn Quốc. Vì thế cho nên khi “Car, the Garden” hỏi người hâm mộ tại đêm diễn “Tune up stage in Taipei” vì sao biết đến anh chàng, khán giả đã la lớn tên của những chương trình giải trí Hàn Quốc như “The Fan” (SBS) hay “Show me the Money” (Mnet). Quả thực việc xuất hiện trong các chương trình giải trí đã giúp các ban nhạc Indie thu về một lượng lớn người hâm mộ Đài Loan.





Còn có một lý do khác nữa là các buổi diễn nghệ thuật chiếm thị phần cao hơn trong thị trường âm nhạc Đài Loan so với các quốc gia khác. Theo kết quả khảo sát của Viện chấn hưng các chương trình văn hóa Hàn Quốc (KOCCA), các buổi biểu diễn âm nhạc đang dẫn đầu thị trường âm nhạc Đài Loan. Các buổi biễu diễn đã tăng thị phần từ 48% năm 2014 lên tới 61% năm 2019, mà đây là sân chơi chính và thế mạnh của các ban nhạc Indie.





Theo nhà phê bình âm nhạc đại chúng Lee Gyu-tak, Giáo sư trường đại học George Mason chi nhánh Hàn Quốc, Đài Loan có rất nhiều câu lạc bộ biểu diễn nhỏ và đã phát triển văn hóa biểu diễn. Các ca sĩ nổi tiếng cũng có xu hướng gặp gỡ khán giả ở những sân khấu nhỏ vậy tất nhiên sẽ phù hợp với các buổi biểu diễn của các ban nhạc. Đài Loan cũng chính là nơi phát triển nhiều thể loại âm nhạc đa dạng nhất trong văn hóa Trung Quốc nên các ban nhạc Indie Hàn Quốc sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, và đây cũng chính là thị trường tiềm năng cho các ban nhạc hướng đến trong tương lai.