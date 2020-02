Hàn Quốc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh nhằm ngăn chặn virus corona chủng mới

Dịch virus corona chủng mới có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới

Chính phủ Hàn Quốc dự đoán dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới sẽ lên đỉnh điểm từ 7 ngày đến 10 ngày tới, trong bối cảnh số bệnh nhân và ca tử vong do virus này đang tăng nhanh tại Trung Quốc. Do đó, Chính phủ đã siết chặt tiêu chuẩn cách ly người nhiễm bệnh và những người tiếp xúc với bệnh nhân, và bắt đầu tiến hành các thủ tục đảm bảo ngân sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt và tiền trợ cấp nghỉ có lương đối với những người từng tiếp xúc bệnh nhân chủ động cách ly tại nhà.





Hàn Quốc cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc

Hôm 2/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mở buổi tọa đàm với các chuyên gia về phòng dịch tại Phủ Tổng thống, nhấn mạnh phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, dốc mọi nguồn lực đối phó với dịch virus corona chủng mới. Trong buổi tọa đàm này, các chuyên gia cho biết điều cần thiết nhất là phải giảm số bệnh nhân nhập cảnh vào trong nước. Hàn Quốc là một trong những quốc gia giao lưu nhân sự nhiều nhất với Trung Quốc, số người nhập cảnh bình quân từ Trung Quốc lên tới 20.000 người/ngày. Giảm số bệnh nhân vào trong nước Hàn Quốc nghĩa là Chính phủ cần hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh. Trên thực tế, Seoul đã công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng đến thăm hoặc lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/2 tới. Người dân Hàn Quốc đã từng đến thăm tỉnh Hồ Bắc phải tự cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày. Đồng thời, Chính phủ cũng tạm ngừng miễn thị thực cho người Trung Quốc thăm đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc.





Ngành du lịch của đảo Jeju sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ cho phép người nước ngoài nhập cảnh miễn thị thực vào đảo Jeju năm 2002 nhằm thúc đẩy ngành du lịch, song không quá lời khi nói rằng đây là chế độ dành cho du khách Trung Quốc. Số người Trung Quốc nhập cảnh miễn thị thực vào đảo Jeju vào năm ngoái là khoảng 800.000 người, chiếm 98% tổng số người nước ngoài được miễn thị thực vào hòn đảo này. Trong bối cảnh này, một du khách Trung Quốc độ tuổi 50 vừa đến thăm đảo Jeju trong 5 ngày 4 đêm đã được xác nhận nhiễm chứng viêm phổi Vũ Hán sau khi về nước, khiến người dân địa phương nói riêng và người Hàn Quốc nói chung không khỏi lo ngại. Tức là một người nhiễm virus corona chủng mới đã đi lại tự do trên khắp đảo Jeju mà không hề bị kiểm soát. Như vậy, lo ngại về khả năng lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới tại đảo Jeju đã gia tăng, và khu vực này không thể tránh khỏi thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế, vì nền kinh tế của đảo Jeju phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch. Hơn nữa, số người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc đang giảm mạnh do Bắc Kinh đã từng bước cấm các tour du lịch theo đoàn đi nước ngoài. Trên thực tế, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, số du khách Trung Quốc đến thăm đảo Jeju đã giảm khoảng 40% so với đự đoán. Tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay thẳng giữa các thành phố Trung Quốc và đảo Jeju là 86,3% vào ngày 21/1, đến ngày 28/1 chỉ còn 22,5%. Thêm vào đó, số người Hàn Quốc đến thăm đảo Jeju cũng giảm mạnh vì nhiều người quan điểm rằng đảo Jeju đông khách du lịch đến từ Trung Quốc. Nếu tình hình lây lan virus corona chủng mới tiếp tục kéo dài thì ngành du lịch ở đảo Jeju sẽ gặp khó khăn và thiệt hại nghiêm trọng. Trong thời điểm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) bùng phát năm 2003, khách du lịch nội địa Hàn Quốc và từ các nước Đông Nam Á đã lấp đầy chỗ trống của khách du lịch Trung Quốc. Song, hiện tại khách du lịch trong và ngoài nước đều tránh đi thăm đảo Jeju. Một số ý kiến cho rằng Chính phủ chưa kịp thời đưa ra biện pháp, và đối sách của Chính phủ cũng chưa đủ để ngăn chặn virus corona chủng mới, tức là Seoul nên cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng đến thăm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.