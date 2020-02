Phim của Lee Byung-hun tiếp tục gây tiếng vang lớn

Phim điện ảnh “남산의 부장들” (Tên tiếng Anh: The Man Standing Next) đang tiếp tục dẫn đầu phòng vé với doanh thu “khủng” ở cả trong và ngoài nước.





Phim điện ảnh “남산의 부장들” (The Man Standing Next) lấy bối cảnh 40 ngày trước khi xảy ra sự kiện ám sát cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee ngày 26/10/1979. Phim do nam diễn viên Lee Byung-hun thủ vai chính, đạo diễn Woo Min-ho thực hiện, khởi chiếu tại các rạp từ ngày 22/1/2020.





Sau tuần đầu tiên ra mắt, sức hấp dẫn của “The Man Standing Next” dường như vẫn chưa dừng lại tại các phòng vé Hàn Quốc khi phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé tuần thứ 2 liên tiếp. Theo thống kê của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC), tính đến hết ngày 02/02, phim đã thu hút khoảng 4 triệu 250 nghìn khán giả đến rạp, dự kiến sẽ sớm cán mốc 4 triệu 500 nghìn người trong thời gian ngắn tới. Nếu “The Man Standing Next” đạt mốc 4 triệu 500 nghìn người xem, thì việc phá vỡ kỉ lục doanh số của tác phẩm điện ảnh “Steel rain” (Tạm dịch: Cơn mưa thép) của nam tài tử Jung Woo-sung với 4.452.850 khán giả chỉ là điều sớm muộn.





Bên cạnh doanh thu “khủng” tại thị trường nội địa, “The Man Standing Next” còn được các nhà phân phối phim trên toàn thế giới hết lời ca ngợi. Đại diện hãng Capelight Pictures chuyên phân phối phim khu vực châu Âu và Mỹ nhận xét, “đây là bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố: diễn xuất tuyệt vời, những cảnh quay căng thẳng và kết thúc vô cùng ngoạn mục. Là câu chuyện chính trị Hàn Quốc nên dĩ nhiên phim sẽ nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả Hàn Quốc, nhưng giờ chúng tôi muốn đem những giá trị này giới thiệu đến khán giả khu vực châu Âu như Đức, Anh, v.v.. nữa”. Nhà phân phối đến từ Đài Loan Movie Cloud cho biết “The Man Standing Next” là bộ phim về đề tài chính trị dẫn dắt người xem đến những câu chuyện thú vị đầy lôi cuốn và không kém phần hồi hộp. Nhiều nhà phân phối phim khác trên thế giới cũng dành nhiều lời hoa mĩ cho tác phẩm điện ảnh tiếng tăm này.