回:LABYRINTH (GFRIEND)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : GFRIEND (여자친구)

Tên album / Đĩa đơn : 回:LABYRINTH

Ngày phát hành : 03/02/2020





Ca khúc

01. Labyrinth

02. 교차로 (Crossroads) (Giao lộ)

03. Here We Are

04. 지금 만나러 갑니다 (Eclipse) (Bây giờ em sẽ đến gặp anh)

05. Dreamcatcher

06. From Me





Giới thiệu

Các cô nàng 여자친구 (GFRIEND) (Bạn gái) vừa có màn comeback “siêu” hoành tráng với album mini mang cái tên khá độc đáo “回:LABYRINTH”, với Hán tự ‘hồi’ ở đằng trước nghĩa là “trở lại” hoặc “quay lại”, và từ “labyrinth” nghĩa là mê cung. Album lên kệ vào 6 giờ chiều 3/2 (giờ địa phương), ngay lập tức trở thành đề tài và từ khóa tìm kiếm “hot” trên mạng. Và dĩ nhiên, ca khúc chủ đề “교차로” (Crossroads) (Giao lộ) cũng nhanh chóng chiếm giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số.





Sự trở lại của GFRIEND được công chúng yêu nhạc vô cùng mong đợi, vì đây là lần comeback đầu tiên của các cô gái sau khi về chung nhà với tiền bối BTS, cũng như chào đón kỉ niệm 5 năm ra mắt. Điều khiến người hâm mộ quan tâm, lo lắng hơn cả chính là sự thay đổi trong phong cách âm nhạc và concept của nhóm sau khi công ty quản lý Source Music sáp nhập vào Big Hit.





Tuy nhiên, album mới phát hành đã xóa tan những nỗi lo này vì GFRIEND vẫn giữ được bản sắc riêng biệt trong phong cách và cá tính âm nhạc của nhóm. “교차로” (Crossroads) (Giao lộ) vẫn là một ca khúc có tiết tấu nhẹ nhàng, lắng đọng ở phần đầu, dần đẩy mạnh cao trào với giai điệu dồn dập về sau, đúng như những gì GFRIEND từng thể hiện ở các sản phẩm trước đó. Có lẽ điều thay đổi duy nhất chính là hình ảnh và nội dung MV. Nếu các MV trước đó của nhóm đều chú trọng vào những phân cảnh vũ đạo, thì lần này họ lại tập trung truyền tải nội dung, thông điệp của bài hát hơn.