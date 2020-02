Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới

Chính phủ cam kết tăng cường kiểm dịch chống virus

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 5/2 cam kết sẽ tiến hành phòng dịch chặt chẽ và triệt để do virus corona chủng mới tiếp tục lây lan, đồng thời theo dõi sát sao tình hình các khu vực xung quanh tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Nguyên nhân Chính phủ khẳng định quyết tâm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lan rộng là do ca nhiễm virus corona chủng mới thứ 16 có khả năng bị nhiễm từ Thái Lan, và đã bị loại ra khỏi mạng lưới kiểm dịch. Tức là trong vòng 10 ngày kể từ khi có triệu chứng viêm phổi, bệnh nhân này đã không được đưa vào danh sách các đối tượng nghi ngờ mắc bệnh và cần theo dõi chặt chẽ. Do đó, lo ngại về khả năng virus corona chủng mới lây lan lại tiếp tục gia tăng.





Ca nhiễm virus corona chủng mới thứ 16

Bệnh nhân thứ 16 là nữ giới người Hàn, 42 tuổi, từng du lịch Thái Lan và về nước ngày 19/1. Từ tối 25/1, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, tới ngày 4/2 cơ quan y tế kết luận bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới. Bệnh nhân này chưa từng ghé thăm Trung Quốc trước đó nên các cơ quan y tế không nghi ngờ khả năng bệnh nhân đã mắc viêm phổi Vũ Hán.





Cần điều chỉnh tiêu chí chẩn đoán bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới

Hiện tại, các cơ quan y tế đang dựa vào hai tiêu chí để chẩn đoán bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. Thứ nhất là những trường hợp có triệu chứng sốt cao hay ho trong vòng 14 ngày kể từ khi về nước từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thứ hai là trường hợp sau khi từ Trung Quốc về nước, bệnh nhân có các dấu hiệu lâm sàng của bệnh viêm phổi trên phim X-quang. Bệnh nhân thứ 16 không thuộc cả hai trường hợp này, thậm chí đã từng mắc bệnh liên quan đến phổi từ trước đó. Do đó, các cơ quan y tế không nghi ngờ bệnh nhân này đã bị nhiễm virus corona chủng mới. Sau hai ngày có triệu chứng ớn lạnh và sốt cao, bệnh nhân đã đi khám tại bệnh viện “Gwangju thế kỷ 21” ở tỉnh Nam Jeolla. Kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang đều cho thấy “bình thường” nên bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị bệnh viêm phổi và về nhà. Song, các triệu chứng không cải thiện nên bệnh nhân đã nhập viện “Gwangju thế kỷ 21” từ ngày 28/1 đến ngày 3/2. Do triệu chứng khó thở không hề được kiểm soát nên bệnh nhân đã được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện Đại học Chonnam (thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla) và bị cách ly điều trị. Đến ngày 4/2, bệnh viện công bố bệnh nhân này dương tính với virus corona chủng mới.





Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm dịch

Ca nhiễm thứ 16 này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng tại Hàn Quốc, bởi nếu bệnh nhân bị nhiễm virus ở nước thứ ba, không phải là Trung Quốc, thì sẽ rất khó kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng đến thăm hoặc lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày. Có ý kiến trong nước cho rằng Chính phủ phải cấm nhập cảnh toàn bộ người Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong nước. Tuy nhiên, khó có thể ngăn chặn bệnh nhân bị nhiễm dịch tại nước thứ ba nhập cảnh vào Hàn Quốc. Vấn đề nghiêm trọng hơn là nguy cơ bệnh nhân thứ 16 lây nhiễm virus cho hàng loạt người tại bệnh viện “Gwangju thế kỷ 21”. Con đường lây nhiễm virus corona chủng mới là qua hắt hơi và nước bọt của người bệnh. Khi tiến hành hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân hoặc khi bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, dịch tiết của bệnh nhân sẽ lan rộng ra không khí giống cách thức của bình xịt nước. Trong đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015 đã có trường hợp tương tự. Do đó, bệnh viện Gwangju thế kỷ 21 đã phải tạm thời đóng cửa, và toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân nhập viện này đều bị cách ly. Có thể nói, tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao.