Lập trường của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước yêu cầu mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với người Trung Quốc 

Trong buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Seoul) ngày 6/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã đưa ra lập trường khá thận trọng liên quan tới một số ý kiến cho rằng Chính phủ cần mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người Trung Quốc. Phản ứng này của người đứng đầu Bộ Ngoại giao được cho là đã xem xét tới tình hình dịch virus corona chủng mới và quan hệ Hàn-Trung.





Nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong nước

Trong ngày 6/2, Hàn Quốc công bố ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 23 người. Chính phủ nhận định nguy cơ virus lây lan rộng ra cộng đồng đang ngày một lớn dần, qua đó đề nghị người dân hết sức chú ý, cảnh giác, phối hợp với Chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên cho tới nay, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với 76 người nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/1 quyết định điều tra toàn diện 3.000 người nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ ngày 13-26/1 vừa qua. Trong số đó, 28 người Hàn Quốc và 48 người nước ngoài hiện vẫn chưa rõ tung tích. Điều này có nghĩa là 76 người tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh sẽ có thể phát tán virus đi khắp cả nước. Dư luận trong nước đang yêu cầu Chính phủ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với tất cả người Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 4/2, Chính phủ Hàn Quốc đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng cư trú hoặc thăm tỉnh Hồ Bắc trong vòng hai tuần trở lại đây. Tuy nhiên, biện pháp này bị chỉ trích là quá chậm trễ. Dư luận cho rằng Chính phủ cần mở rộng phạm vi sang toàn bộ khu vực Trung Quốc, bởi hơn 40% số ca nhiễm tại Trung Quốc nằm ở các địa phương khác ngoài tỉnh Hồ Bắc. Thêm vào đó, đã bắt đầu xuất hiện ca tử vong do virus corona chủng mới ở quốc gia khác ngoài lãnh thổ Trung Quốc.





Hàn Quốc khó xử

Chính phủ Hàn Quốc đang rơi vào tình thế khó xử. Một mặt, Seoul phải hỗ trợ Trung Quốc, cân nhắc tới lập trường của Bắc Kinh, mặt khác cũng phải ưu tiên sự an toàn của người dân. Sau khi có tin Chính phủ hỗ trợ 3 triệu khẩu trang cho Trung Quốc, tại Hàn Quốc đã dấy lên một “trận hỗn chiến” về khẩu trang. Ngoài ra, việc Chính phủ ban lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ tỉnh Hồ Bắc đang khiến Trung Quốc bất mãn. Do vậy, sau khi công bố nâng cảnh báo “hạn chế du lịch” đối với toàn bộ khu vực Trung Quốc ngày 2/2, Chính phủ đã thay đổi lập trường, nói rằng vẫn đang tiếp tục “cân nhắc” tình hình. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc sẽ khó đảm bảo được cùng một lúc cả quan hệ Hàn-Trung và sự an toàn của người dân.

Quan hệ Hàn-Trung tưởng như đã dần quay trở lại ổn định sau mâu thuẫn về việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) nổ ra năm 2016. Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Seoul trong nửa đầu năm nay. Chính phủ Hàn Quốc coi chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vừa là cơ hội để hai bên khôi phục quan hệ, vừa là động lực thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Thế nhưng dịch virus corona chủng mới lại bùng phát đúng lúc này, gây lo ngại sẽ trở thành một biến số ảnh hưởng tới những kỳ vọng trên của Chính phủ.





Ba điều kiện để mở rộng lệnh cấm nhập cảnh

Trong buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Kang Kyung-hwa đưa ra ba điều kiện để mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với người Trung Quốc. Trước tiên là phải xem xét tới khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Thứ hai là hiệu quả thực thi biện pháp cấm nhập cảnh và thứ ba là động thái chung của cộng đồng quốc tế. Khi ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với virus corona chủng mới ngày 30/1 vừa qua, WHO nhấn mạnh không khuyến cáo các nước hạn chế giao thương hay di chuyển. Do vậy, để mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với người Trung Quốc, Bộ Ngoại giao cần theo dõi phán đoán của WHO, xem xét tính hiệu quả khi thực hiện lệnh cấm, sau đó phối hợp với cộng đồng quốc tế thì mới có thể tiến hành.