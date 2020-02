ⓒYONHAP News

Đảng Hàn Quốc tương lai (Future Korea Party) đã chính thức ra mắt ngày 5/2, trở thành chính đảng đầu tiên trong lịch sử chính trị Hàn Quốc được thành lập với mục đích giành ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Bộ máy của đảng này sẽ chủ yếu bao gồm các nghị sĩ không tranh cử Tổng tuyển cử tháng 4 trong đảng Hàn Quốc tự do. Đảng đặt mục tiêu đạt trên 5 nghị sĩ tới ngày 13/2, sau đó nâng dần lên thành chính đảng lớn thứ ba sau đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do, tức là có tên ứng cử viên ở “vị trí số 3” trong lá phiếu bầu Tổng tuyển cử sắp tới.

Ra mắt đảng Hàn Quốc tương lai

Tham dự buổi lễ thành lập đảng Hàn Quốc tương lai ngày 5/2 có ban lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do, như Chủ tịch đảng Hwang Kyo-ahn, Đại diện tại Quốc hội Shim Jae-chul, cùng nhiều cử tri của đảng Hàn Quốc tự do. Đây thực chất là chiến lược của đảng Hàn Quốc tự do, nhằm phô trương rằng đảng mới là “anh em” của đảng này. Nghị sĩ 4 khóa Han Sun-kyo của đảng Hàn Quốc tự do đã ra khỏi đảng để gia nhập đảng mới, được bầu làm Chủ tịch đảng Hàn Quốc tương lai. Nghị sĩ khóa đầu Cho Hoon-hyun, từng đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Hàn Quốc tự do, được bầu làm Tổng thư ký; nghị sĩ hai khóa Kim Sung-chan giữ vai trò ủy viên tối cao. Nghị sĩ khóa đầu Choi Yeon-hye, cũng từng đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Hàn Quốc tự do, dự kiến cũng sẽ ra khỏi đảng để gia nhập đảng mới.

Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh đảng mới ra mắt là “khổ nhục kế” của phe dân chủ tự do nhằm vực dậy một quốc gia đã sụp đổ, cũng là sự đáp trả chính đáng đối với âm mưu sửa đổi Luật bầu cử một cách trái phép, vi phạm Hiến pháp. Trong thời gian tới, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Hàn Quốc tương lai sẽ đồng lòng như một, giám sát chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tương lai Han Sun-kyo cho biết đảng mới sẽ dành riêng cho các nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, mang hai đặc điểm chính là “sự trẻ trung” và “tính chuyên môn”, quyết tâm thay đổi đất nước Hàn Quốc bằng con người.

“Khổ nhục kế” của đảng Hàn Quốc tự do

Đảng Hàn Quốc tương lai chính là “khổ nhục kế” của đảng Hàn Quốc tự do sau khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (mixed member proportional). Ban đầu, đảng Hàn Quốc tự do định lấy tên đảng mới là “Đảng Hàn Quốc tỷ lệ”, với ý nghĩa đảng dành cho những nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, nhưng Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã không phê chuẩn tên gọi này. Sau đó, đảng Hàn Quốc tự do chuyển sang tên gọi đảng Hàn Quốc tương lai (từ “tương lai” trong tiếng Hàn phát âm gần giống với từ “tỷ lệ”). Ý định của đảng Hàn Quốc tự do là chuyển tối đa các nghị sĩ của đảng mình sang đảng mới, đưa đảng Hàn Quốc tương lai trở thành đảng lớn thứ ba tại Quốc hội. Khi đó, nếu đảng Hàn Quốc tự do không đưa ra ứng cử viên cho vị trí nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, thì trong lá phiếu bầu, vị trí ứng cử viên số 2 sẽ bị lược bỏ, ứng cử viên đảng Hàn Quốc tương lai sẽ được điền vào vị trí số 3 ngay dưới ứng cử viên của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Trong bầu cử, tên các ứng cử viên nằm ở những vị trí đầu trong lá phiếu sẽ thu hút cử tri hơn.

Theo phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, số ghế nghị sĩ Quốc hội được duy trì 300 ghế như hiện tại, nhưng số ghế nghị sĩ đại diện khu vực giảm còn 253 ghế, và số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng tăng lên thành 47. 47 nghị sĩ này được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu mà đảng đó đạt được và số ghế đã đắc cử tại các khu vực bầu cử. Cách tính cụ thể là lấy 300 ghế chia cho tỷ lệ phiếu bầu của đảng đó, sau đó trừ đi số ghế đảng đó đã đắc cử tại các khu vực, chia cho 2. Ví dụ, một đảng đắc cử tại 10 khu vực bầu cử, tỷ lệ phiếu bầu đạt 20%, thì lấy 20% của 300 ghế trừ đi 10 ghế đã đắc cử, sau đó chia cho 2, nghĩa là đảng này được 25 ghế nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Cách tính toán này giúp khắc phục vấn đề số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng có thể bị phân bổ bất cân bằng.

Triển vọng

Nếu áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, giả sử tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho đảng Hàn Quốc tự do giữ nguyên như hiện nay, thì đảng Dân chủ đồng hành sẽ được 10 ghế, đảng Hàn Quốc tự do được 26 ghế, đảng Công lý được 5 ghế, đảng Bảo thủ mới và đảng Tương lai chính nghĩa mỗi đảng được 2 ghế, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Cộng hòa của chúng ta mỗi đảng được 1 ghế. Nếu số nghị sĩ đại diện khu vực của các đảng giữ nguyên như hiện tại, thì sau Tổng tuyển cử, tổng số ghế của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sẽ là 126 ghế, của đảng Hàn Quốc tự do gộp với đảng Hàn Quốc tương lai là 117 ghế. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phép tính toán đơn giản. Trên thực tế, có thể cử tri sẽ thấy phản cảm về việc đảng Hàn Quốc tự do ra mắt một đảng mới chỉ với mục đích giành được nhiều nhất số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, nên có thể tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng này sẽ không còn giữ nguyên như trước. Ngoài ra, kết quả bầu cử có thể biến động lớn tùy vào nhiều biến số khác, như việc phe bảo thủ hợp nhất. Do vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến số, nên vẫn chưa thể nhận định đảng mới này sẽ thành công hay không.