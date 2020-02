Stray Kids, ITZY – những tân binh “khủng long” dẫn đầu 2020

© CJ ENM

Hai nhóm nhạc tân binh “khủng long” đến từ nhà JYP – Stray Kids và ITZY được dự đoán sẽ trở thành những “chiến binh” chủ chốt, bùng nổ trong năm 2020. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, cả Stray Kids và ITZY đều có những bước tiến vượt bậc, đạt thành tích “khủng” cùng lượng fan hùng hậu cả trong lẫn ngoài nước, nhanh chóng sánh vai với các đàn anh, đàn chị cùng công ty như 2PM, GOT7, DAY6, Twice…





Cụ thể, các chàng trai Stray Kids đã chứng minh và khẳng định độ nổi tiếng của nhóm với hàng loạt các buổi concert trên toàn thế giới chỉ sau chưa đầy 2 năm ra mắt. Ngày 29/1 vừa qua (giờ địa phương), nhóm đã chính thức khởi động tour lưu diễn “Stray Kids World Tour 'District 9 : Unlock” tại New York (Mỹ). Trước khi bắt đầu tour diễn này, Stray Kids cũng được mời tham gia nhiều chương trình talkshow lớn của Mỹ như “Live with Kelly and Ryan” (ABC), “Good Day New York” (FOX5)… thu hút một lượng lớn fan hâm mộ địa phương.





Nối gót đàn anh Stray Kids, 5 cô nàng tân binh “quái vật” ITZY ra mắt tháng 2/2019 đã và đang viết tiếp trang sử “nhóm nữ bất bại” của JYP. Tháng 11 năm ngoái (2019), ITZY chính thức khởi động tour diễn “ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ”, gặp gỡ và giao lưu với các fan hâm mộ quốc tế tại 11 khu vực, thành phố trên khắp thế giới. Nếu Stray Kids mở màn tour lưu diễn châu Mỹ tại New York thì các cô nàng ITZY lại kết thúc chuỗi công diễn của họ tại đây vào ngày 26/1. Không dừng lại ở đó, nhóm đã nhận lời mời tham gia chương trình “Good Day New York” (FOX5), trở thành nhóm nhạc thần tượng nữ K-pop đầu tiên xuất hiện trên talkshow này.





Có thể nói cái tên ITZY luôn được gắn liền với hai chữ “đầu tiên”. Chỉ 11 ngày sau khi chào sân K-pop, các cô gái đã ẵm ngay những chiếc cúp danh giá trên chương trình âm nhạc hàng tuần của các đài truyền hình mặt đất, lập kỉ lục nhóm nữ đoạt cúp trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, MV ca khúc ra mắt “달라달라” (Tôi khác biệt) của họ còn đạt 10 triệu view chỉ trong 24 giờ phát hành và vượt mốc 100 triệu view sau 57 ngày. ITZY là nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử K-pop có MV ra mắt tăng trưởng “kinh khủng” như vậy.





Do đó, ITZY – những cô gái đang viết nên trang sử mới cho các nhóm nữ, và Stray Kids – đại diện của nhóm nhạc K-pop thế hệ mới, đang được kì vọng sẽ dẫn dắt tương lai của JYP trong năm 2020.