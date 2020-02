Loạt sao Hàn hủy lịch trình vì đại dịch virus Corona chủng mới gây ra

© KBS

Trước tình hình dịch bệnh virus Corona chủng mới gây ra bùng phát quá nhanh nên nhiều cơ quan chức năng phải lên tiếng khuyến cáo người dân tránh tụ tập nơi đông người để hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đây chính là lý do rất nhiều nghệ sĩ K-pop đã hủy lịch trình hoạt động và concert để bảo vệ sức khoẻ cho người hâm mộ và cho chính bản thân nghệ sĩ.





Các sao đồng loạt hủy bỏ concert, fanmeeting trong và ngoài nước





Đầu tiên hai nghệ sĩ nhà SM là Taeyeon và NCT Dream đã đồng loạt hủy concert ở Singapore.





Theo dự kiến trước đó, Taeyeon sẽ tổ chức concert “The Unseen” tại Singapore vào ngày 1/2, nhưng trước diễn biến dịch bệnh lây lan ở Singapore, đơn vị tổ chức One Production đã thông báo hủy lịch biểu diễn của Taeyeon. Trên Instagram, Taeyeon đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong các fan chú ý giữ gìn sức khoẻ. Đồng thời, One Production cũng thông báo đêm diễn tại Singapore thuộc tour lưu diễn châu Á “The Dream Show” của NCT Dream cũng bị hủy với lý do tương tự. Công ty cũng thông báo sẽ hoàn lại tiền vé cho khán giả, kèm theo lời cáo lỗi và cảnh báo mức độ nguy hiểm của virus đến người hâm mộ.





Trung Quốc là quốc gia có số lượng người bệnh và các thành phố bùng phát dịch cao nhất thế giới, nên trong ngày 31/1, YG đã đưa ra thông báo Lisa của Blackpink sẽ không đến Trung Quốc để ghi hình cho show “Youth With You”. Trước đó, Lisa đã từng gây bão mạng khi xuất hiện tại cuộc họp báo của show này với vai trò cố vấn mảng Dance cho các thí sinh của chương trình. Đơn vị sản xuất của chương trình cũng đồng thời thông báo tạm ngưng mọi hoạt động ghi hình để đảm bảo an toàn cho Lisa và các nghệ sĩ khác.





Bên cạnh đó, công ty quản lý của nam diễn viên Ji Chang-wook cũng đã thông báo tạm hoãn buổi fan meeting tại Seoul trên fanpage của nam diễn viên.





Trước sự lan rộng và không có dấu hiệu suy giảm của dịch viêm phổi, JYP chính là công ty tiếp theo có những động thái nhằm đảm bảo sự an toàn cho người hâm mộ và nghệ sĩ.





JYP đã thông báo hủy fansign của TWICE tại Nhật Bản vào hai ngày 1 và 2/2. Đồng thời, concert của GOT7 tại Thái Lan thuộc tour lưu diễn thế giới “Keep Spinning” cũng sẽ bị hoãn vô thời hạn. Đêm diễn này vốn được dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào ngày 15/2, và những khán giả đã mua vé cũng sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra.





Trong khi đó, cựu gà nhà JYP là Baek Ye-rin cũng đã quyết định hoãn lại đêm nhạc “Turn on that Blue Vinyl”, dự kiến diễn ra tại công viên Olympic, quận Songpa, Seoul. Công ty quản lý Blue Vinyl của Baek Ye-rin đã quyết định tạm hoãn phát hành vé của đêm nhạc trong ngày 3/2, và đang xem xét có nên tiếp tục thực hiện hay, cân nhắc đến sự an toàn của nghệ sĩ và khán giả trước tiên.





Còn về phía YG thì sau khi vẫn thực hiện concert của Winner tại Tp Hồ Chí Minh ngày 1/2 đã quyết định hủy bỏ đêm nhạc tại Singapore ngày 8/2. Hai đêm nhạc của cặp anh em quốc dân AKMU trong hai ngày 8 và 9/2 cũng đã được YG chính thức thông báo hủy bỏ cùng lúc.





Em út của nhóm G.O.D là Kim Tae-woo cũng đã quyết định hoãn concert cá nhân ở Seoul, dự kiến tổ chức vào hai ngày 14 và 15/2. Trước khi quyết định hoãn, công ty quản lý của Kim Tae-woo cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa virus như phát khẩu trang, dung dịch khử trùng hay đặt camera rà soát nhiệt. Nhưng đến khi số lượng bệnh nhân tăng cao, công ty đã quyết định hoãn sự kiện để ngăn chặn virus lây lan.





Bên cạnh các concert của các nghệ sĩ K-pop, các đêm nhạc cổ điển có lịch trình biểu diễn trong tháng 2 cũng đã bị hủy hoặc tạm hoãn vì sự an toàn của khán giả. Không chỉ các concert của các nghệ sĩ K-pop mà các đêm nhạc cổ điển cũng tập trung đông người, nên hủy hay hoãn cũng là một quyết định nên làm trong lúc này. Văn phòng thành phố Seoul đã tạm thời hoãn buổi hòa nhạc Beethoven, dự kiến diễn ra vào 7h 30 tối 6/2. Trung tâm nghệ thuật quận Mapo cũng hủy bỏ các hoạt động hoà nhạc, biểu diễn hợp xướng,..dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 13, 20, 26 và 28/2. Đây chính là nỗ lực để phòng tránh dịch bệnh lây lan và bảo vệ sức khoẻ người dân.





Trước đó, khi Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận ca lây nhiễm đầu tiên, người hâm mộ đã cũng đồng loạt kêu gọi các công ty hủy bỏ lịch trình của các nghệ sĩ. Hashtag #모든_아티스트_스케줄_취소해 (hủy lịch biểu diễn cho tất cả nghệ sĩ) đã từng lên top 1 trending tại Hàn Quốc trước khi các công ty quản lý có các thông báo chính thức. Lời kêu gọi này nhằm mục đích bảo vệ các thần tượng cũng như người hâm mộ khi tập trung tại nơi đông người.





Các công ty quản lý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới gây ra





Trong khi nhiều công ty quyết định hủy hay hoãn hoạt động của các nghệ sĩ, thì một số công ty vẫn tiếp tục duy trì lịch trình, nhưng đều có những kế hoạch phòng chống dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.





Công ty quản lý của Apink là Play M đã tiến hành khử trùng địa điểm tổ chức concert của nhóm vào ngày 1/ 2, trước và sau khi đêm nhạc diễn ra, và cung cấp khẩu trang y tế cho toàn bộ khán giả có mặt. Các chuyên gia y tế cũng đã túc trực xuyên suốt buổi concert.





Tương tự, với buổi công diễn của Sungkyu (Infinite) vẫn diễn ra trong 2 ngày 7 và 9/2, Play M cũng đã lên kế hoạch phòng ngừa virus, đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ và khán giả trong buổi concert.





Sau Tết âm lịch, ngoài các concert thì sẽ có hàng loạt các nghệ sĩ hay các nhóm nhạc thần tượng K-pop sẽ trở lại với album mới và sẽ thường đi kèm là các showcase dành cho người hâm mộ, tuy nhiên dịch viêm phổi bùng phát sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động quảng bá của các nhóm.





Trước tình hình đó, các nhóm sẽ chọn phương án hủy showcase để đảm bảo an toàn cho cả người hâm mộ và nghệ sĩ, hoặc thực hiện showcase ghi hình mà không có sự tham gia của người hâm mộ và phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội của nhóm.





Trong ngày 3/2, nhóm nhạc nữ G-friend đã trở lại với album mini mới “回:LABYRINTH”. Nhóm cũng quyết định ghi hình showcase và phát sóng trực tiếp mà không có sự tham dự của người hâm mộ. Cùng comeback trong ngày 3/2, EVERGLOW đã hủy bỏ showcase dành cho fan hâm mộ vì những lo ngại về sự lây lan rộng rãi của dịch viêm phổi. Thay vào đó, nhóm đã quay video giới thiệu cho người hâm mộ, đăng tải lên Vlive và Youtube.





Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ nhà Blockberry Creative là “이달의 소녀” (Cô gái của tháng – LOONA) cũng quyết định hủy showcase ngày 5/2. Còn riêng chương trình phát sóng trực tiếp của nhóm trên Vlive vẫn được thực hiện và tiến hành đúng như kế hoạch. Nhóm nhạc nam nhà CUBE Pentagon cũng quyết định hủy showcase dự kiến diễn ra ngày 12/ 2, và chọn cách phát sóng trực tiếp để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh.





Cùng với việc hủy showcase của các nhóm nhạc, các nhà đài như KBS, MBC, và SBS đã thông báo sân khấu “Music Bank”, “쇼! 음악중심” (Trọng điểm âm nhạc – Music Core) và “Inkigayo” (Bài hát yêu thích) sẽ được phát sóng mà không có khán giả tham dự, kể cả sân khấu trực tiếp hay ghi hình trước.





Thông thường thì các album được phát hành trong tháng 2 sẽ được xem là “album ngựa chiến” của các nhóm nhạc thần tượng, song dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho việc trở lại của các nhóm nhạc. Nhưng với tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng trên toàn thế giới thì việc tạm hoãn hay hủy các lịch trình của các nghệ sĩ K-pop là việc nên làm trong lúc này và chúng ta hãy tiếp tục hy vọng vào những tín hiệu tích cực hơn của đại dịch trong những ngày sắp tới.