Sinh viên Bắc Triều Tiên học tập ở nước ngoài

© YONHAP News

Đầu năm nay, một nhóm sinh viên Đại học Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên đã tham dự một chương trình học ngắn hạn trong kỳ nghỉ đông tại Trường Đại học Tự do Berlin, Đức. Những sinh viên này được cho là đã trò chuyện với các sinh viên địa phương trôi chảy bằng tiếng Đức. Được Chính phủ Đức thông qua, các sinh viên Bắc Triều Tiên đã đến Berlin vào ngày 4/1. Chương trình học diễn ra sau khi các trường đại học Bắc Triều Tiên và Đức ký biên bản ghi nhớ năm 2018 nhằm thúc đẩy giao lưu học thuật, vốn không liên quan nhiều đến các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên. Có vẻ các sinh viên ở miền Bắc được phép đi du học, giống như những sinh viên tham gia đào tạo ngôn ngữ ở Berlin. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sinh viên Bắc Triều Tiên du học với Giáo sư Chung Eun-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.





Du học mang lại cơ hội thành công

Không có con số chính xác về sinh viên Bắc Triều Tiên ở nước ngoài. Nhưng một báo cáo của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho thấy tính đến năm 2012, hơn 1.400 người Bắc Triều Tiên đang học tập ở nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, điểm đến ưa thích nhất của du học sinh Bắc Triều Tiên là Nga, tiếp theo là Ấn Độ, Pháp, Australia và Canada. Nhưng trên thực tế, Bắc Triều Tiên gửi sinh viên đến Trung Quốc nhiều nhất, mặc dù việc này không được ghi rõ trong báo cáo. Năm ngoái, trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên thống kê có khoảng 400 người Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc mỗi năm để học các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc tham gia một số khóa đào tạo. Có vẻ nhiều người Bắc Triều Tiên đi du học hơn chúng ta tưởng tưởng.

Tiêu biểu trong đội ngũ sinh viên du học ở Liên Xô chính là nhà vật lý hạt nhân So Sang-guk, một trong những nhân vật quan trọng dẫn dắt sự phát triển hạt nhân của miền Bắc. Ông So Sang-guk nhận bằng tiến sĩ trước năm 30 tuổi. Sau khi từ Liên Xô về nước, ông đã viết khoảng 40 cuốn sách và 100 bài báo. Ông đóng vai trò then chốt trong vụ bắn thử tên lửa tầm xa đầu tiên mang vệ tinh Kwangmyongsong-1 của Bắc Triều Tiên năm 1998. Với thành tích này, ông đã nhận được Giải thưởng Kim Nhật Thành danh giá nhất toàn quốc. Nhiều người khác từng học ở các nước xã hội chủ nghĩa, gồm cả Liên Xô cũ, đã nắm giữ những vị trí chop bu của Bắc Triều Tiên. Trên thực tế, một số lượng đáng kể các quan chức cấp cao miền Bắc có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, trong đó phải kể đến cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Kim Yong-nam và cựu Bí thư đảng Lao động Kim Ki-nam.





Quy trình sàng lọc sinh viên đi du học rất nghiêm ngặt

Du học mang đến cơ hội thành công trong cuộc sống, do đó những người muốn đi du học ở các nước khác phải vượt qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt. Ngay cả sau khi được chọn, họ cũng phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt.

Cuộc sống ở nước ngoài của du học sinh miền Bắc không tự do chút nào, vì họ được giao nhiệm vụ giám sát lẫn nhau. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là con cháu mang dòng máu Baekdu của gia tộc cầm quyền họ Kim.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tận hưởng cuộc sống học đường tự do và thích chơi bóng rổ ở Thụy Sĩ. Kể từ những năm đầu cầm quyền, nhà lãnh đạo miền Bắc đã tích cực khuyến khích thanh niên ra nước ngoài học tập, nỗ lực nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Trước đây, Bắc Triều Tiên đã chọn những sinh viên xuất sắc và cấp học bổng chính phủ cho họ đi du học. Nhưng ngày nay, một số người phải dùng tiền cá nhân để đi học ở nước ngoài. Nói cách khác, tình hình tài chính quốc gia xấu đi buộc Nhà nước phải đặt gánh nặng kinh tế lên các cá nhân có nhu cầu du học. Ngày nay, một số người có thể học tập ở nước ngoài nếu họ có quan hệ với các quan chức trong Đảng và đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Có thể nói, số lượng sinh viên miền Bắc học tập ở nước ngoài gia tăng được cho là thước đo phản ánh ý chí quyết tâm của miền Bắc về mở cửa xã hội và hội nhập toàn cầu.