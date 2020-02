Chính phủ lập đối sách hỗ trợ nguồn cung phụ tùng cho doanh nghiệp ô tô trong nước

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/2 đã mở Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, công bố đối sách hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô trong nước đang lâm vào khó khăn do dịch virus corona chủng mới khởi phát từ Trung Quốc.





Khó khăn của giới doanh nghiệp ô tô

Bài toán cấp bách nhất hiện nay là nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc. Do virus corona chủng mới lây lan mạnh, chính quyền Trung Quốc đã kéo dài thời gian nghỉ lễ mùa xuân cho người lao động, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn về nguồn cung phụ tùng. Chính phủ quyết định sẽ nhanh chóng thảo luận với phía Trung Quốc để tái khởi động các nhà máy phụ tùng của doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước này. Hiện nay, giới doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc đang phải tạm dừng hoạt động nhà máy trong nước do thiếu một số phụ tùng nhập từ Trung Quốc. Trước đó, các doanh nghiệp đã yêu cầu Chính phủ đứng ra hỗ trợ để sớm đưa nhà máy tại Trung Quốc hoạt động trở lại. Do vậy, Chính phủ sẽ huy động mọi kênh trao đổi với phía Trung Quốc, như thông qua Đại sứ quán tại Trung Quốc, hoặc Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA). Hiện tại, 29% tổng kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô của Hàn Quốc là từ Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô từ Trung Quốc đã tăng từ 1,3 tỷ USD năm 2015 lên 1,56 tỷ USD (20%) trong năm ngoái. Số mặt hàng nhập khẩu lên tới hơn 150 mặt hàng, như hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô (wiring harness), thiết bị điều hướng xe ô tô, túi khí. Đây chủ yếu là những phụ tùng cần tới sức người, hoặc mặt hàng gia công đơn giản. Để cắt giảm chi phí, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, nơi có giá nhân lực rẻ. Hơn 170 doanh nghiệp xe ô tô thành phẩm như Hyundai, Kia, và các đối tác cung ứng đang hoạt động tại Trung Quốc, với hơn 300 nhà máy sản xuất phụ tùng. Dịch virus corona chủng mới không chỉ đặt các công ty ô tô thành phẩm, mà cả những đối tác cung ứng có nhà máy tại Trung Quốc vào tình thế nguy hiểm.

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ lễ mùa xuân cho người lao động từ ngày 31/1 sang ngày 9/2, do lo ngại sự lây lan của virus corona chủng mới. Xét tới diễn biến dịch bệnh hiện nay, nhiều khả năng nước này sẽ kéo dài tiếp thời gian nghỉ làm cho người lao động. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng dù người lao động quay trở lại làm việc, hoạt động sản xuất vẫn chưa thể bình thường ngay trở lại. Khi đó, thiệt hại của các doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ càng chồng chất. Dù sao đi nữa, đối sách căn bản nhất vẫn là tái khởi động các nhà máy tại Trung Quốc.





Biện pháp hỗ trợ của Chính phủ

Nếu các nhà máy phụ tùng ở Trung Quốc hoạt động trở lại, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hỗ trợ vận chuyển, thông quan nhanh chóng nhằm đảm bảo cung cầu diễn ra thuận lợi. Để hỗ trợ vận chuyển trong lãnh thổ Trung Quốc, Chính phủ sẽ khởi động “hệ thống hỗ trợ vướng mắc về vận tải” giữa các nhà máy tại Trung Quốc với KOTRA và các văn phòng ngoại giao đóng tại nước này. Khi các phụ tùng từ Trung Quốc được nhập vào trong nước, Chính phủ sẽ hỗ trợ thông quan nhanh trong vòng 24 giờ, đơn giản hóa quy trình thẩm định nhập khẩu. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ thông quan nhanh đối với những phụ tùng sản xuất thay thế tại nước thứ ba ngoài Trung Quốc, như Việt Nam, Campuchia, Philippines.

Chính phủ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với khả năng các nhà máy tại Trung Quốc dừng hoạt động kéo dài, như hỗ trợ vốn để các doanh nghiệp phụ tùng đầu tư trang thiết bị sản xuất thay thế trong nước. Chính phủ sẽ hỗ trợ vốn ổn định kinh doanh cho doanh nghiệp nào gặp khủng hoảng thanh khoản do giảm sản xuất. Với những doanh nghiệp phải sản xuất phụ tùng thay thế trong nước, Chính phủ cam kết cấp phép nhanh cho doanh nghiệp đăng ký triển khai chế độ làm thêm giờ đặc biệt, hoặc có thể cho doanh nghiệp triển khai trước, phê chuẩn sau nếu tình thế cấp bách. Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển trong truòng hợp doanh nghiệp cần tái phát triển để sản xuất phụ tùng thay thế ở trong nước.