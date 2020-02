Trò Chơi Kim Tiền (Money Game)

Tên tiếng Hàn: 머니게임

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Go Su, Lee Seong-min, Shim Eun-kyeong, Yoo Tae-oh

Đạo diễn: Kim Sang-ho

Kịch bản: Lee Yeong-mi

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 15/1/2020

Số tập: 7+

Giới thiệu

“Trò Chơi Kim Tiền” là bộ phim xoay quanh sự đối đầu sâu sắc giữa các thế lực tài chính về quan điểm kinh tế, và cuộc hành trình vực dậy nền kinh tế quốc gia sau khi Hàn Quốc vướng vào vụ bê bối tài chính tệ nhất từ trước đến nay.

Chae Yi-heon (40 tuổi), diễn viên Go Su

Trưởng phòng chính sách tài chính, Ủy ban giám sát tài chính (FSC)

Chae Yi-heon là con trai của nhà kinh tế học hàng đầu Hàn Quốc Chae Byung-hak, nhưng danh tiếng của người cha không phải niềm tự hào của anh. Ngược lại, cái mác đó chỉ khiến anh xấu hổ kể từ khi biết được sự thật tuy cha mình luôn ủng hộ học thuyết kinh tế thị trường, nhưng lại có quan hệ gần gũi với Chính phủ qua các thời kỳ, tận tình xây dựng các học thuyết kinh tế theo mong muốn của họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chae Yi-heon trở thành công chức bậc 5 (công chức Hàn Quốc được chia làm 9 cấp bậc từ cao đến thấp, trong đó bậc 1 là cao nhất và bậc 9 là thấp nhất) làm việc tại Bộ Kinh tế tài chính. Sau khi cơ quan này được đổi tên thành Bộ Kế hoạch tài chính, anh thuyên chuyển công tác về Ủy ban Giám sát tài chính. Trong quá trình làm việc ở Phòng Tài chính toàn cầu, anh chuyên tâm nghiên cứu về điểm yếu của hệ thống tài chính Hàn Quốc và nguyên nhân, sau đó rút ra kết luận nguồn vốn đầu cơ trên phố Wall và hành vi vận động hành lang cho những khoản đầu cơ này chủ yếu mang lại lợi ích cho một bộ phận nghị viện Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ. Anh cho rằng những biến động ấy bắt nguồn từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB). Cũng từ đó, Chae Yi-heon bắt đầu quan tâm đến những vấn đề của ngân hàng Jeong In. Xét theo quy luật thị trường thì ngân hàng này phải phá sản rồi, nhưng nếu ngân hàng này phá sản sẽ dẫn theo hàng loạt chấn động kinh tế. Rốt cuộc, anh lựa chọn bài toán ‘sang nhượng’ để giải quyết vấn đề. Theo anh, việc sang nhượng sẽ giúp giảm bớt một phần gánh nặng của chính phủ, cũng như góp phần khôi phục tính cạnh tranh trong thị trường. Cho đến ngày Ủy ban Điều hành Quốc hội bắt đầu thanh tra Ủy ban Giám sát tài chính, tùy theo lập trường chính trị của mình, các nghị sĩ bắt đầu tập trung chất vấn chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính về giải pháp đối với ngân hàng Jeong In. Câu hỏi được đặt ra là: “Có phải bán ngân hàng Jeong In hay không?”. Câu trả lời Chính phủ mong muốn là “KHÔNG”. Tuy nhiên Chae Yi-heon lại trả lời là “CÓ”!

Lee Hye-joon (20 tuổi), diễn viên Shim Eun-kyeong

Công chức bậc 5, Bộ kế hoạch tài chính

Vào một ngày mùa xuân se lạnh năm 1998, một ấn tượng mãi vẫn còn ghi dấu trong đầu cô bé 7 tuổi Lee Hye-joon về cuộc khủng hoảng tài chính là hình ảnh người cha Lee Seok-chan ngồi khóc tức tưởi trước sân ngân hàng, đáp trả lại ông chỉ là nụ cười và ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ tóc vàng Shannon đến từ phố Wall và những tiếng cười rúc rích của ban quản lý ngân hàng. Trải qua những biến động của cuộc khủng hoảng kinh tế, vào năm tổ chức sự kiện World Cup 2002, thời điểm người ta hay nói “giấc mơ sẽ trở thành sự thật’, ông Lee Seok-chan đã không thể chống chọi với sự khắc nghiệt của thị trường và rốt cuộc chọn con đường ‘kết liễu’ cuộc đời mình. Cô con gái Lee Hye-joon dọn về sống chung với cô ruột và sớm biết thế nào là bất công trên thế giới này. Cô quyết tâm học thật giỏi để thoát khỏi sự bất công ấy. Và rồi kỳ tích cũng xảy ra, Lee Hye-joon trở thành công chức bậc 5, làm việc tại phòng tài chính quốc tế thuộc Bộ Kế hoạch tài chính Hàn Quốc. Tưởng như cuộc đời đã công bằng hơn với cô, nhưng đây chỉ là khởi đầu cho những bất công và phân biệt kỳ thị khác. Bởi đơn giản cô là phụ nữ, xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại tốt nghiệp một trường đại học ở địa phương. Tuy nhiên, Lee Hye-joon không hề tránh né, mà trái lại bất chấp đương đầu với mọi việc. Và rồi cô phải đối đầu với sự việc không hề lường trước. Lee Hye-joon nắm trong tay tài liệu chứng minh tỷ lệ an toàn đã bị ngụy tạo nhằm mục đích bán ngân hàng Jeong In cho một quỹ chủ sở hữu tư nhân của phố Wall. Và rồi cô phải đứng trên chiến tuyến mà đối thủ lại chính là ‘Phố Wall’…

Heo Jae (50 tuổi), diễn viên Lee Seong-min

Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC)

Heo Jae là người luôn tin rằng phải thay đổi tận gốc cơ cấu của nền kinh tế Hàn Quốc. Nhưng để thực hiện theo mong muốn của bản thân là không dễ dàng, vì những quy luật của nền kinh tế thị trường dựa theo thuyết chủ nghĩa tân tự do đã níu chân ông lại. Kể từ đó, trong sâu thẳm tâm can, Heo Jae chỉ muốn loại bỏ Chae Byung-hak, nhân vật đứng đầu luôn tuân thủ nguyên tắc của chủ nghĩa tân tự do. Tuy nhiên, chưa bao giờ Hae Jae thể hiện thái độ riêng. Cho đến khi Chae Yi-heon, trưởng phòng chính sách tài chính của Ủy ban Giám sát tài chính ‘giật kíp nổ’ tại cuộc thanh tra của Ủy ban Điều hành quốc hội, Heo Jae đã nắm lấy cơ hội và bắt đầu kế hoạch thay đổi nền kinh tế Hàn Quốc.

Yoo Jin-han (30 tuổi), diễn viên Yoo Tae-oh

Khi Yoo Jin-han còn bé, mẹ anh có một tiệm giặt ủi nhỏ tại Brooklyn. Anh còn nhớ mãi hình ảnh mẹ bị một người đàn ông da đen to lớn gây sự, đánh đập chỉ vì tiền giặt ủi, còn anh thì trốn trong đống áo quần. Từ bỏ giấc mơ trở thành diễn viên nhạc kịch, sau khi tốt nghiệp trường đại học Wharton, Yoo Jin-han vào làm việc tại một ngân hàng đầu tư của Mỹ. Tại đây, nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà anh đã kiếm được một khoản tiền khá lớn đủ sống cả đời. Sau đó anh chuyển đến làm việc ở Bahama, chủ yếu mua lại những doanh nghiệp vỡ nợ phải thanh lý, sau đó tái cơ cấu quy mô doanh nghiệp và bán lại để thu lợi nhuận kếch xù. Và rồi anh bắt đầu để ý tới Hàn Quốc. Yoo Jin-han tìm đến Heo Jae trong lúc ngân hàng Jeong In đang tìm kiếm giải pháp. Anh đã phản bội lại Heo Jae và kiếm được khoản chênh lệch lớn, đối đầu với Cha Yi-heon và cả bộ máy quan chức Hàn Quốc. Thắng có, thua có, nhưng rồi Yoo Jin-han chợt nhận ra mình cũng chỉ là ‘phụ kiện’ đem lại lợi ích cho phố Wall mà thôi. Và anh gặp người con gái ấy, người phụ nữ rất giống với mẹ mình – Lee Hye-joon…