Stray Kids và ITZY được JYP “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị Mỹ tiến

Nhắc đến những nghệ sĩ K-pop hoạt động tại Mỹ, khó có thể bỏ qua cái tên JYP. Park Jin-young (JYP) là nhà sản xuất chịu khó đưa “gà nhà” Mỹ tiến nhất. Sẽ chẳng hề quá lời khi nói ông là người tiên phong trong phong trào Mỹ tiến của K-pop.





Khi các nghệ sĩ K-pop còn đang mải mê tại thị trường âm nhạc nước nhà, JYP đã đưa 비 (Rain) – nam ca sĩ khiến bao thiếu nữ cuồng si, và Wonder Girls - những cô gái “phi thường” của K-pop, sang Mỹ để thực hiện kế hoạch “thâu tóm” thị trường âm nhạc quốc tế từ những năm 2000. Hành động của ông lúc ấy được cho là quá liều lĩnh, vì K-pop khi đó chưa thật sự có sức ảnh hưởng tại nước ngoài. Thế nhưng không thể phủ nhận sự liều lĩnh của JYP đã mang lại thành công lớn cho các nhóm nhạc thần thượng thế hệ mới. Sau Rain và Wonder Girls, công chúng đã kì vọng rất nhiều vào những nghệ sĩ đến từ JYP, đặc biệt là hai “tân binh quái vật” Stray Kids và ITZY.





Nếu Stray Kids nổi tiếng là nhóm nhạc nam tài sắc vẹn toàn thì ITZY lại có nét thu hút mới lạ, nổi bần bật giữa một rừng idol K-pop. Biết rõ thế mạnh của gà nhà, JYP đang liên tục đẩy mạnh hoạt động của hai nhóm tại Mỹ.





Ngày 24/1, Stray Kids đã phát hành album tiếng Anh đầu tiên “Step Out of Clé”, đánh dấu màn ra mắt hứa hẹn thành công tại Mỹ. Không chỉ vậy, nhóm còn tích cực tổ chức các buổi biểu diễn, tham gia những chương trình truyền hình nổi tiếng như “Good Day New York” (FOX5) của Mỹ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán thính giả địa phương.





Trong khi đó, các cô gái cá tính ITZY lại vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên làm khách mời của chương trình “Good Day New York”, tổ chức thành công mỹ mãn tour showcase với đêm diễn cuối cùng tại New York và gây ấn tượng mạnh bằng sức hút riêng biệt của mình.





Nhìn vào những thành công của hai nhóm “siêu tân binh” JYP, công chúng lại càng thêm hy vọng đây sẽ là hai gương mặt được JYP “chọn mặt gửi vàng” để tiếp nối các tiền bối chinh phục nước Mỹ, đưa K-pop đến gần hơn với fan hâm mộ toàn thế giới.