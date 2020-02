FOX xác nhận sản xuất chương trình “I Can See Your Voice” phiên bản Mỹ

© Mnet

Ngày 7/2 vừa qua, CJ ENM thông báo chương trình giải trí “너의 목소리가보여” (Tôi thấy giọng hát của bạn) (I Can See Your Voice) do đài Mnet thực hiện sẽ được làm lại tại Mỹ và phát trên kênh FOX (Mỹ).



Phiên bản Mỹ của chương trình sẽ được sản xuất bởi FOX, dự kiến phát sóng vào cuối năm nay. Trước Mỹ, “I Can See Your Voice” đã từng được sản xuất ở các nước Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philipines .v.v.., trở thành chương trình giải trí mang tính toàn cầu đẳng cấp thế giới.





“I Can See Your Voice” phiên bản Mỹ sẽ được dẫn dắt bởi Ken Jeong, nam diễn viên Hollywood người Mỹ gốc Hàn. Ken Jeong hiện đang làm việc với James McKinley và Craig Plestis với tư cách nhà sản xuất chương trình. Anh chia sẻ: “Tôi không nghĩ người nào hát dở lại là vấn đề khiến chúng ta phải tò mò đến vậy. Đây quả là một format vô cùng thú vị. Chương trình sẽ là thành công tiếp theo của FOX”.





Đại diện của “I Can See Your Voice” Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi hy vọng chương trình cũng nhận được những phản ứng tốt đẹp từ khán giả và đem lại cơ hội cho những người ước mơ được biểu diễn trên sân khấu”.