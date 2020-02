Ultra V– doanh nghiệp sở hữu công nghệ làm đẹp không phẫu thuật Ultra V lift

© Ultra V company

Đi tiên phong với chỉ sinh học PDO





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Ultra V, doanh nghiệp mỹ phẩm và nhà sản xuất thiết bị y sinh như chất độn da (dermal fillers). Ultra V nổi tiếng với công nghệ chỉ sinh học “thread lift”, và đang cung cấp các loại chỉ sinh học (absorbable threads) cho khoảng 500 phòng khám y tế và thẩm mỹ viện tại Hàn Quốc. Thành lập năm 2012, Ultra V đã phát triển thành doanh nghiệp toàn cầu trong vòng chưa đến 10 năm. Góp công lớn vào sự tăng trưởng vượt bậc của doanh nghiệp là chỉ sinh học PDO (polydioxanon). Giám đốc Kwon Han-jin chia sẻ.





Các bác sĩ thường sử dụng chỉ để khâu vết thương khi phẫu thuật. Nếu dùng chỉ không tự tiêu, với các ca phẫu thuật nội tạng, bác sĩ sẽ phải tiến hành phẫu thuật tháo chỉ. Ngược lại, với chỉ tự tiêu, sợi chỉ sẽ tự tiêu biến trong vòng 6-8 tháng sau phẫu thuật, và bác sĩ chỉ cần tiến hành phẫu thuật một lần. Ngày nay, một trong những yếu tố tiên quyết của công nghệ làm đẹp là sự an toàn, và công nghệ của chúng tôi đã đảm bảo được yếu tố này. Năm ngoái, các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới như châu Á, Brazil, Mỹ, Australia, Anh và Tây Ban Nha đã tìm đến chúng tôi. Nhờ không ngừng cải tiến công nghệ, các sản phẩm của chúng tôi ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu.





Tính chất Idebenone dạng ống nổi tiếng trên thị trường





Khi có tuổi, làn da chúng ta sẽ lão hóa dần, các nếp nhăn hằn sâu hơn. Để giải quyết vấn đề này, người ta thường dùng liệu pháp căng da mặt bằng cách bơm các sợi chỉ sinh học vào trong da, giúp nâng cơ mặt và giảm nếp nhăn. Nếu sử dụng các loại chỉ không tự tiêu, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật lại để tháo chỉ sau trị liệu. Ultra V đã giải quyết được vấn đề này. Năm 2012, chỉ tự tiêu làm đẹp PDO của công ty đã đạt chứng nhận an toàn cao nhất do Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) cấp. Thời điểm đó chưa có ca phẫu thuật làm đẹp sử dụng chỉ tự tiêu nào. Doanh nghiệp này đã khai phá một thị trường hoàn toàn mới, giúp làn da trẻ lâu mà không cần phẫu thuật. Chỉ sinh học của doanh nghiệp này có thể giúp căng da mặt trong vòng 2 năm, một công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Bác sĩ Kwon Han-jin cực kỳ háo hức khi sản xuất thành công các sản phẩm này. Chuyên gia chống lão hóa nổi tiếng thế giới này cũng phát triển các sản phẩm mỹ phẩm chống oxy hóa. Ông cho biết.





Ultra V là doanh nghiệp đầu tiên quảng bá chất chống oxy hóa idebenone trước công chúng. Như chúng ta đều biết, vitamin C là thành phần chính của nhiều loại mỹ phẩm làm sáng da, chống oxy hóa. Idebenone có công dụng mạnh hơn 4 lần so với vitamin C. Một số phòng khám đã tiến hành điều trị bằng idebenone giúp da mặt sáng hơn và chống oxy hóa. Tuy nhiên, chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên sử dụng idebenone cho một loại mỹ phẩm. Trên thực tế, mỹ phẩm sử dụng idebenone rất khó hấp thụ vào cơ thể bởi nhiều lý do. Sau hơn một năm nỗ lực nghiên cứu, chúng tôi đã tìm ra biện pháp tăng khả năng hấp thụ cho da, và một sản phẩm mới của chúng tôi đã được cấp bằng sáng chế. Nhờ hiệu quả chống oxy hóa tuyệt vời, sản phẩm này đã được thị trường đón nhận trong 3 năm qua.





Ký biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp Trung Quốc





Idebenone là chất chống oxy hóa được đánh giá cao hơn Vitamin C và coenzyme Q10, có hệ số bảo vệ môi trường (Environmental Protection Factors – EPF) lên tới 95. Tuy nhiên, idebenone dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, oxy trong không khí hay nước, nên khó sử dụng trong mỹ phẩm. Không ngừng nỗ lực nghiên cứu, Ultra V đã vượt qua những giới hạn công nghệ, phát triển thành công tinh chất chống lão hóa idebenone dạng ống, còn được gọi là “botox tại chỗ” (topical botox). Sản phẩm này đã được thị trường hưởng ứng nhiệt tình. Giám đốc Kwon Han-jin chia sẻ thêm.





Từ khi ra mắt ngày 30/11 năm 2016, sản phẩm này đã 68 lần “cháy hàng” trên các kênh mua sắm tại nhà. Năm 2017, sản phẩm đứng đầu bảng trong hạng mục làm đẹp trên kênh mua sắm tại nhà Lotte về doanh số. “Botox tại chỗ” của Ultra V cũng dẫn đầu hạng mục “mỹ phẩm dạng ống” và hạng mục “làm đẹp” nói chung của năm 2018 và 2019. Số khách hàng quay trở lại mua sản phẩm đạt hơn 80.000 người. Tháng 1 năm nay, chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ với Công ty Sunwah Fonwin Quảng Đông (Trung Quốc). Chúng tôi hy vọng sẽ tăng doanh số bán hàng tại Trung Quốc trong năm nay. Nhiều bệnh nhân đang chọn sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong viện hoặc tại nhà sau khi điều trị. Chắc chắn họ đã so sánh với các sản phẩm nổi tiếng của các doanh nghiệp lớn. Điều này cho thấy sản phẩm của chúng tôi đang làm hài lòng khách hàng, mặc dù chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ.

Phát triển bột làm căng da mặt PDO đầu tiên trên thế giới





Sự xuất hiện của tinh chất chống lão hóa idebenone dạng ống, một loại botox có thể sử dụng tại nhà, đã nhanh chóng lan rộng qua truyền miệng. Sản phẩm đã được Văn phòng xúc tiến thương mại thành phố Seoul trao tặng Giải thưởng thương hiệu Seoul (Seoul Award Brand), và dần phổ biến trên thị trường nước ngoài. Ultra V đã nhận Giải thưởng tháp xuất khẩu 1 triệu USD năm 2016, và 3 triệu USD năm 2017, thể hiện thành tích tuyệt vời trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Ultra V cũng đã phát triển một sản phẩm mới, chắc chắn sẽ góp phần vào thành công của công ty. Giám đốc Kwon Han-jin cho biết.





Chúng tôi đã phát triển thành công filler chỉ PDO dạng bột, có hiệu quả tương tự như tiêm botox. Chúng tôi đã đăng ký bằng sáng chế cho loại bột chỉ PDO đầu tiên trên thế giới này. Nhờ công nghệ cải tiến, sản phẩm đang tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên thị trường nước ngoài bởi cách sử dụng đơn giản cùng hiệu quả tuyệt vời cho làn da. Người tiêu dùng sẽ không còn cảm giác bất tiện từ những sợi chỉ tiêm vào da. Doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam, Thái Lan và Hong Kong đang tăng nhanh chóng. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển Ultra V thành một công ty làm đẹp hàng đầu thế giới, quảng bá sản phẩm, công nghệ làm đẹp “made in Korea” ra toàn cầu, đặt nền móng cho các doanh nghiệp khác tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường mỹ phẩm và làm đẹp thế giới.





Là đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp làm đẹp, Ultra V liên tục đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm, dẫn đầu làn sóng văn hóa làm đẹp Hàn Quốc K-beauty trên thị trường toàn cầu.