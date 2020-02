NCT 127 trở lại vào đầu tháng 3

© SM Entertainment

Các chàng trai xu hướng NCT 127 đang rục rịch trở lại càn quét các bảng xếp hạng K-pop với ca khúc mới toanh mang tên “영웅” (Kick It) (Người hùng). Cụ thể, album đầy đủ thứ 2 “NCT #127 Neo Zone” với 13 ca khúc, bao gồm cả “영웅” (Kick It) (Người hùng), sẽ đồng loạt đổ bộ trên các nền tảng nhạc số trong và ngoài nước vào 6 giờ chiều 6/3 sắp tới (giờ địa phương), khiến fan hâm mộ trên toàn thế giới đứng ngồi không yên.





Đặc biệt, vào 0 giờ ngày 12/2 vừa qua, NCT 127 đã công bố đoạn video giới thiệu về album trên trang mạng xã hội chính thức của nhóm, “nhá hàng” và kích thích sự tò mò của công chúng với những hình ảnh “siêu” chất và nội dung đa dạng, bắt mắt.





Đặc biệt, tạo chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ Billboard cũng đăng tải thông tin về màn comeback hoành tráng lần này của các chàng trai NCT 127, và giới thiệu sơ qua về album mới trên trang chủ, một lần nữa khiến cộng đồng NCTzen (tên fanclub) được một phen hồi hộp, mong ngóng.





NCT 127 đã và đang được người yêu nhạc trên toàn thế giới yêu mến nhờ cá tính âm nhạc độc đáo cùng những màn trình diễn đỉnh cao, đầy nội lực. Bằng chứng là album mini “NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN” phát hành tháng 5/2019 đã lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng “Billboard 200” ở vị trí 11, và “Artist 100” ở vị trí số 6. Do đó, album mới sắp tới càng được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích “khủng” hơn so với sản phẩm trước đó.