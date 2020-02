“Ký sinh trùng” viết nên trang sử mới cho điện ảnh Hàn Quốc và thế giới

ⓒYONHAP News

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (Mỹ) ngày 9/2 (giờ địa phương), phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã chiến thắng 4 tượng vàng ở các hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất", "Phim quốc tế xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", và giải thưởng lớn "Phim hay nhất". “Ký sinh trùng” là tác phẩm điện ảnh nước ngoài đầu tiên càn quét các giải thưởng Oscar, viết lên trang mới cho lịch sử 101 năm nền điện ảnh Hàn Quốc, cũng như lịch sử 92 năm giải Oscar.

Chiến thắng ngoạn mục của “Ký sinh trùng”

“Ký sinh trùng” là phim điện ảnh giành nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải Oscar năm nay. Tác phẩm “1917” của đạo diễn Sam Mendes, dù nhận được 10 đề cử và được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho các hạng mục “Phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”, chỉ giành được ba chiến thắng là “Quay phim xuất sắc nhất”, “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất”, và “Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất”. Phim “Thằng hề” (Joker) của đạo diễn Todd Phillips dẫn đầu với 11 đề cử, nhưng cũng chỉ thu hoạch được hai tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Nhạc phim hay nhất”. Phim “Chuyện ngày xưa… ở Hollywood” (Once Upon a Time … in Hollywood) của đạo diễn Quentin Tarantino giành hai chiến thắng ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất”. Đặc biệt, đạo diễn Bong Joon-ho đã vượt qua những tên tuổi lừng danh trong làng điện ảnh như Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino để giành giải thưởng danh giá “Đạo diễn xuất sắc nhất”, khẳng định tên tuổi tầm cỡ thế giới.

“Ký sinh trùng” và đạo diễn Bong Joon-ho

“Ký sinh trùng” là bộ phim theo thể loại hài kịch đen, nội dung về sự cách biệt giàu nghèo, tầng lớp xã hội, cách đối nhân xử thế giữa hai gia đình đối lập, một gia đình nghèo túng sống trong căn nhà bán hầm, một gia đình giàu có sống trong biệt thự rộng rãi, xa hoa. Chênh lệch giàu nghèo đã trở thành vấn nạn xã hội nghiêm trọng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nhưng lại được đạo diễn Bong Joon-ho thể hiện theo một nét riêng rất Hàn Quốc, gây đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Đạo diễn Bong được giới phê bình phim đánh giá là “bậc thầy” tài năng trong việc xây dựng những tác phẩm điện ảnh thỏa mãn cả tính nghệ thuật và tính đại chúng. Nhiều tác phẩm của ông vừa có tính nghệ thuật cao, vừa ăn khách phòng vé, như phim “Hồi ức kẻ sát nhân" (Memories of Murder, 2003), “Quái vật” (The Host, 2006), "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer, 2013). Đạo diễn đại tài này thử sức ở mọi thể loại đa dạng, từ tội phạm, kỳ bí, kinh dị cho tới bom tấn, và đã tích lũy được vốn tác phẩm phong phú.

Kỷ lục và ý nghĩa

Bằng ngôn ngữ điện ảnh, tác phẩm đậm nét Hàn Quốc “Ký sinh trùng” đã thu hút được sự đồng cảm mạnh mẽ của công chúng toàn cầu, và độ ăn khách phòng vé vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước lễ trao giải Oscar, “Ký sinh trùng” đã được mời tham dự tổng cộng 57 liên hoan phim quốc tế, giành được 55 giải thưởng lớn, trong đó có “Cành cọ vàng”, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes (Pháp). Đây là lần đầu tiên trong 64 năm qua, một tác phẩm điện ảnh giành cùng lúc cả “Cành cọ vàng” và tượng vàng Oscar cho “Phim hay nhất”, lần thứ ba trong suốt chiều dài điện ảnh thế giới. Điểm đáng chú ý nhất là bộ phim này được làm hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Phim đã phá vỡ rào cản ngôn ngữ, vượt qua bức tường kiên cố của Hollywood vốn chỉ xoay quanh những nhân vật người da trắng. Lần đầu tiên một tác phẩm giành cùng lúc cả ba giải “Phim điện ảnh quốc tế xuất sắc nhất”, “Phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” của Oscar. Không quá lời khi nói rằng “Ký sinh trùng” đã mở ra một trang mới cho lịch sử điện ảnh thế giới.





Điện ảnh Hàn Quốc lần đầu tiên tham dự liên hoan phim quốc tế năm 1962 với tác phẩm “Mẹ tôi và vị khách của mẹ” (My Mother and Her Guest) của đạo diễn Shin Sang-ok. Với “Ký sinh trùng”, lần đầu tiên Hàn Quốc có một tác phẩm không chỉ được đề cử giải Oscar mà còn chiến thắng đầy thuyết phục. Bộ phim đã đưa điện ảnh xứ sở kimchi lên tầm cỡ thế giới.