Hàn Quốc tích cực hỗ trợ doanh nghiệp gặp thiệt hại do dịch corona-19

ⓒYONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 13/2 công bố sẽ hỗ trợ 250 tỷ won (211,3 triệu USD) cho các doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi dịch corona-19 bằng ngân sách của 4 cơ quan chính sách tài chính trực thuộc Bộ. Biện pháp này căn cứ theo phương án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương do Chính phủ Hàn Quốc công bố trong Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế diễn ra một ngày trước đó.

Hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do dịch corona-19

Trước tiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp thiệt hại sẽ được hỗ trợ 25 tỷ won (21,1 triệu USD) từ quỹ ổn định kinh doanh khẩn cấp của Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (KOSMES), 105 tỷ won (88,7 triệu USD) từ Quỹ bảo lãnh công nghệ (KIBO). Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ở những ngành nghề gặp thiệt hại về kinh doanh do co hẹp tiêu dùng, như du lịch, biểu diễn; hoặc chịu thiệt hại do các đối tác chính chậm cung ứng; hoặc gặp trở ngại trong xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa với Trung Quốc.

Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (KOSMES) sẽ giảm lãi suất cho vay từ quỹ ổn định kinh doanh khẩn cấp, cho mỗi doanh nghiệp vay tối đa 1 tỷ won (846.000 USD) với kỳ hạn 5 năm. Quỹ bảo lãnh công nghệ sẽ hỗ trợ bảo lãnh ưu đãi cho mỗi doanh nghiệp tối đa 300 triệu won (gần 254.000 USD). Để nhanh chóng hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cử nhân lực hỗ trợ khẩn cấp tới chi nhánh tại các địa phương, nhận đăng ký hỗ trợ trực tuyến từ các doanh nghiệp.

Cơ quan xúc tiến thị trường hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ hỗ trợ 20 tỷ won (16,9 triệu USD) vốn vay cho những hộ gặp khó khăn về kinh doanh, và 100 tỷ won (84,6 triệu USD) từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng (KODIT) địa phương. Đối tượng được hưởng hỗ trợ là những tiểu thương ở lĩnh vực dịch vụ, như nhà hàng, vận tải, giải trí, du lịch, bán buôn bán lẻ, gặp thiệt hại do giảm doanh thu hoặc trong hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Ngoài việc hỗ trợ vốn vay mới, Chính phủ cũng sẽ gia hạn các khoản vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương gặp khó khăn trong quá trình trả nợ.

Ảnh hưởng từ dịch corona-19

Hàn Quốc được nhận định là một trong ba nước chịu cú sốc kinh tế lớn nhất do dịch corona-19. Hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn phân tích của ngân hàng đầu tư Natixis cho biết tỷ trọng và quy mô xuất khẩu hàng hóa trung gian của Trung Quốc trong ngành chế tạo toàn cầu đã tăng hơn nhiều so với thời điểm xảy ra dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) 2003, nên ảnh hưởng từ dịch corona-19 tới nền kinh tế toàn châu Á cũng lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, các lĩnh vực điện tử, ô tô, máy móc, dệt may sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất do sự hỗn loạn nguồn cung từ Trung Quốc. Doanh nghiệp ở các nước Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan sẽ chịu thiệt hại trực tiếp nặng nề nhất. Trên thực tế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang chịu thiệt hại từ dịch corona-19. Điển hình là một loạt các doanh nghiệp sản xuất ô tô thành phẩm trong nước đã phải tạm ngừng hoạt động hoặc giảm công suất do thiếu nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc. Nguyên nhân là do dịch corona-19 diễn tiến nghiêm trọng, các doanh nghiệp Trung Quốc phải kéo dài thời gian nghỉ lễ mùa xuân cho người lao động.

Nói cách khác, một phần hệ sinh thái công nghiệp Đông Bắc Á đang lao đao, gây thiệt hại cho tất cả các nước liên quan. Dịch corona-19 khiến người dân hạn chế đi du lịch, mua sắm, ăn uống ở nhà hàng. Nhiều sự kiện, buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ. Ngành dịch vụ đang chịu cú sốc nặng nề. Tại Hàn Quốc, lượng khách du lịch Trung Quốc và cả khách du lịch trong và ngoài nước tới đảo Jeju gần như vắng bóng khiến các doanh nghiệp dịch vụ tổn thất nghiêm trọng.

Cam kết của Chính phủ

Tổng thống Moon Jae-in đã đích thân đề nghị người dân và doanh nghiệp không nên lo lắng quá mức về dịch bệnh, tiếp tục bình thường các hoạt động kinh tế. Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun cam kết sẽ rót vốn cần thiết cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, để các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, tập trung vào hoạt động kinh tế. Nếu cần thiết, Chính phủ sẽ xây dựng thêm các phương án hỗ trợ tài chính khác cho doanh nghiệp.