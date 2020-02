BTS xuất hiện trên “Today Show” vào đúng ngày comeback 21/2

© Andrew Lipovsky/NBC

Talk show buổi sáng nổi tiếng “TODAY SHOW” của đài NBC ngày 14/2 (giờ địa phương) thông báo: “Nhóm nhạc nam BTS sẽ xuất hiện trên chương trình ngày 21/2 tới”.





Đây là hoạt động đầu tiên của 방탄소년단 (Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) sau khi trở lại với album full thứ tư “Map of the Soul: 7”. Các thành viên BTS sẽ trả lời phỏng vấn và giao lưu với người hâm mộ khắp thế giới thông qua chương trình “TODAY SHOW”, quay trực tiếp tại Rockefeller Plaza, New York (Mỹ).





Trước khi comeback với album “Map of the Soul: 7”, BTS đã chiêu đãi fan quốc tế bài hát “mở đường” “Black Swan” trên sân khấu chương trình “The Late Late Show with James Corden” của đài CBS (Mỹ) vào tháng 1 vừa qua, gây ấn tượng mạnh với khán thính giả địa phương. Sau khi tham gia “TODAY SHOW” ngày 21/2, các chàng trai tài năng nhà Big Hit sẽ tiếp tục xuất hiện trên chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” ngày 24/2, khẳng định tên tuổi của siêu sao quốc tế tại thị trường giải trí Mỹ.





Không hổ danh nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc, ngay khi vừa thông báo comeback, BTS đã chiếm trọn sự chú ý của truyền thông. Dĩ nhiên là các fan hâm mộ trong và ngoài nước đang vô cùng vui mừng với thông tin 7 chàng trai “tài sắc vẹn toàn” này sẽ xuất hiện trên những chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, và mong ngóng đến ngày được thấy thần tượng trên sóng truyền hình.