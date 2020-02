Monsta X “nổ phát súng” đầu tiên tại Mỹ với album tiếng Anh có sự tham gia của Pitbull

© STARSHIP ENT

Ngày 14/2, full album tiếng Anh đầu tay “All About Luv” và album phiên bản mở rộng của nhóm nhạc Monsta X đã được phát hành trên toàn thế giới.





Ca khúc chủ đề của album lần này là “You Can't Hold My Heart”. Nhạc phẩm “Beside You” với sự góp mặt của nghệ sĩ nhạc pop toàn cầu Pitbull và “em út” I.M đảm nhiệm phần rap còn được tặng kèm trong album phiên bản mở rộng.





Ngoài ra, single “Who Do U Love” do Will.i.am remix với sự góp giọng của French Montana cũng góp phần tạo nên một album hoàn hảo, giúp các chàng trai chiếm được cảm tình của khán thính giả địa phương.





Ca khúc này còn là đề tài bàn tán sôi nổi của các fan hâm mộ địa phương vì được sử dụng trong tập phát sóng ngày 12/2 của bộ phim truyền hình nổi tiếng Riverdale (Mỹ).





Để kỷ niệm phát hành album và các hoạt động tại Mỹ, Monsta X sẽ gặp gỡ fan hâm mộ địa phương tại các cửa hàng pop up AAL Pop Up Experience ở hai thành phố LA và New York. Ngày 14/2, nhóm đãtổ chức ăn mừng album mới tại cửa hàng pop up ở Tower Records, LA, sau đó sẽ tới thăm cửa hàng ở Live Nation Store, New York ngày 20-22/2.