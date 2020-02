Khu Rừng Bí Ẩn (Forest)

Tên tiếng Hàn: 포레스트

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Hae-jin, Jo Bo-ah, Jeong Yeon-ju, No Kwang-sik

Đạo diễn: Oh Jong-rok

Kịch bản: Lee Seon-yeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 29/1/2020

Số tập: 8+

Giới thiệu

Khu Rừng Bí Ẩn là bộ phim tình cảm lãng mạn kể về cặp đôi nam nữ tình cờ gặp nhau trong một khu rừng kì bí và phải sống ở đó cùng nhau dù không hề mong muốn. Dần dần, cả hai bắt đầu tìm hiểu những bí mật xung quanh họ và cả khu rừng bí ẩn ấy.

Kang San-hyeok (diễn viên Park Hae-jin)

35 tuổi, Tổng giám đốc công ty Red Line Investment, thành viên đội cứu hộ trên không 119 Miryeong

Kang San-hyeok là anh chàng điển trai, thông minh nhưng không may mất hết ký ức về quá khứ. Với tư cách Tổng giám đốc một tập đoàn đầu tư hàng đầu trong nước, bất kỳ dự án kinh doanh nào anh động tay vào đều thu được khoản lời kếch xù, đặc biệt là những dự án mua bán và sát nhập. Với cái đầu lạnh và nhạy bén, Kang San-hyeok là ngôi sao trong giới M&A (mua bán và sát nhập), đã vậy anh còn sở hữu ngoại hình hoàn hảo trên cả tuyệt vời. Anh luôn tâm niệm bản thân phải hoàn hảo 24/24, đặc biệt khi đi gặp đối tác, nên những bộ vest cao cấp không chỉ đơn thuần là trang phục, mà đã trở thành ‘bộ cánh’ tạo nên thương hiệu của anh. Không nhượng bộ và không biết thất bại là gì, Kang San-hyeok có thể làm bất cứ điều gì để dự án kinh doanh thành công. Do đó, ngoài cái đầu sắc bén trong kinh doanh, anh còn tự mình “vi hành” thâm nhập vào thực tế, ví dụ như để mua lại công ty vận chuyển, anh đã trở thành nhân viên giao hàng; hay để mua công ty chế biến thịt tươi sống, anh đóng giả làm nhân viên hỗ trợ lò mổ. Không thiếu sót bất cứ thứ gì trong cuộc sống và hiểu rõ năng lực của bản thân, Kang Sang-hyeok rất tự tin với cuộc đời mình. Trừ một điều là thỉnh thoảng anh cảm thấy tay mình nóng ran như lửa đốt. Nhưng thật kỳ lạ, trên cánh tay của anh không hề có lấy một vết thương dù là nhỏ nhất, thậm chí tất cả những xét nghiệm cũng không chỉ ra được nguyên nhân tại sao. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại đau đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Và rồi cuộc đời đã đưa anh đến với khu rừng Miryeong. Ban đầu, anh đến đây chỉ vì muốn tìm một dự án để trả đũa công ty đối thủ đã giật mất hợp đồng đầu tư. Nhưng rồi anh phát hiện ra tập đoàn quy mô lớn Tae Seong lại có liên quan đến “dự án phát triển khu rừng Miryeong” cỏn con của công ty đối thủ. Dự đoán có điều gì đó ẩn khuất trong khu rừng này, Kang San-hyeok đã quyết định tự tìm đến đây. Anh trở thành đội viên đội cứu hộ trên không thuộc nhóm cứu hộ đặc biệt 119 Miryeong, và gặp cô nàng bác sĩ Jung Young-jae tại đây…

Jung Young- jae (diễn viên Jo Bo -ah)

30 tuổi, bác sĩ nội trú ngoại khoa bệnh viện Myeong Seong

Jung Young-jae là một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, từng là con át chủ bài của khoa Ngoại. Hễ mở miệng ra là sử dụng ngôn từ thô tục hay tiếng lóng, nhưng Jung Young-jae lại là người cứng rắn trước kẻ mạnh và mềm lòng trước kẻ yếu. Với tính cách không biết xấu hổ là gì, cô không bao giờ khép nép hay nản lòng mặc người đời gièm pha. Thậm chí ngay cả khi mắc lỗi đến nỗi xấu hổ không còn ‘lỗ mà chui’, Young-jae vẫn ‘dày mặt’ nhảy điệu nhảy của một nhóm nhạc nữ cho qua chuyện. Cô luôn thể hiện mình là con người cứng rắn và mạnh mẽ hơn ai hết, cho đến khi một người chỉ biết đến bản thân và cho rằng mình là kẻ mạnh nhất - Kang San-hyeok xuất hiện. Thế rồi định mệnh đã đưa cô đến khu rừng Miryeong và gặp anh chàng ăn nói cộc lốc, trịch thượng và tự mãn ấy tại chốn thâm sâu.

Oh Bo-mi (diễn viên Jeong Yeon-ju)

30 tuổi, công chức bậc 7 Ban lâm nghiệp, huyện Miryeong

Oh Bo-mi đam mê mạo hiểm và luôn thích những trò thót tim. Cô xuất thân trong một gia đình đều là công chức nhà nước, bố là trưởng phòng cảnh sát hình sự, mẹ là nhân viên cục thuế chuyên truy quét những kẻ trốn thuế, anh trai lớn là cảnh sát biển chuyên truy bắt cướp biển, và anh trai thứ là hải quan suốt ngày phải giải quyết những vụ buôn lậu. Với bối cảnh gia đình như thế, Oh Bo-mi luôn ao ước được làm một công việc gì đó có thể bắt tội phạm nhưng khác với cách gia đình cô đang làm. Chính vì vậy, cô mong muốn trở thành cảnh sát lâm nghiệp để truy quét những kẻ đốn trộm cây. Cô đã xin vào làm việc tại Ban Lâm nghiệp ở huyện Miryeong, nơi quản lý khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Vì là phụ nữ, lại chân ướt chân ráo vào nghề nên cô đã bị người dân nơi đây xem thường, nhưng với bản tính quyết liệt, Oh Bo-mi đã không bỏ sót bất kỳ một gốc cây nào và thu về không sót một đồng tiền phạt. Luôn làm theo nguyên tắc, không khuất phục dù là lời đe dọa hay dỗ ngon dỗ ngọt của nghĩ sĩ quốc hội hay thành viên hội đồng thành phố, với con tim nhiệt huyết và cái đầu nóng, Bo-mi luôn hướng về khu rừng Mi-ryeong, nơi ẩn chứa rất nhiều bí ẩn…

Choi Kang (diễn viên No Kwang-sik)

32 tuổi, thành viên đội cứu hộ trên không, nhóm cứu hộ 119 Miryeong

Choi Kang luôn nở nụ cười trên môi, là anh chàng ngọt ngào dễ thương luôn nhẹ nhàng với phái nữ, dường như sinh ra là để an ủi những quý cô mang vết thương lòng do đàn ông. Nhờ ông bố làm nghề buôn gỗ mà từ nhỏ đến lớn, Choi Kang chưa một lần biết thế nào là lo lắng đến tiền. Nhưng Choi Kang đã quá chán chường khi thấy bố mình chỉ vì tiền mà chấp nhận từ bỏ những gốc cây và khu rừng xinh đẹp. Ngay từ nhỏ anh chỉ muốn trở thành anh hùng, và để thực hiện giấc mơ của mình, anh đã xin vào đội cứu hộ trên không. Tưởng như Choi Kang có thể nhẹ nhàng tận hưởng hạnh phúc, hiện thực hóa giấc mơ, thì Kang San-hyeok bỗng xuất hiện. Một con người không hiểu sự hy sinh, không biết sứ mệnh của một người cứu hộ là gì, ấy vậy mà lại có thể trở thành đội viên đội cứu hộ. Cả hai đối đầu với nhau từ những chuyện nhỏ nhất, nhưng rồi những bí mật của khu rừng Miryeong dần hé mở, và hai người vướng vào một mối quan hệ không thể tách rời …