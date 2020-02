IMF nhấn mạnh dịch corona-19 có thể tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu

IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định tình hình dịch bệnh corona-19 sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, qua đó khuyến khích Chính phủ Hàn Quốc duy trì các chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế. Trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) từ 22-23/2 tại Ả Rập Xê-út, IMF đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới”, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,3% trong năm 2020, cao hơn mức triển vọng đưa ra trong năm 2019 là 2,9%. Song, các chuyên gia nhận định con số này chỉ phản ánh sự cải thiện của một số quốc gia vốn tăng trưởng thấp, và tình trạng suy thoái ở các nước phát triển vẫn tiếp tục kéo dài nên chưa thể coi kinh tế toàn cầu đang khôi phục xu hướng phát triển lành mạnh và bền vững.





IMF đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh do virus corona-19

Liên quan đến tình hình lây lan của dịch corona-19, Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất là nếu Chính phủ Trung Quốc ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng và hiệu quả thì nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ hồi phục, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, giúp kinh tế tăng trưởng trở lại vào nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, IMF cho rằng cú sốc kinh tế do dịch corona-19 có khả năng ảnh hưởng mạnh hơn và lâu hơn so với dự đoán. Kịch bản thứ hai là Bắc Kinh không kịp thời kiểm soát dịch bệnh, thiệt hại kinh tế do dịch corona-19 sẽ nặng nề hơn, cụ thể là gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu càng thêm trầm trọng, và kinh tế thế giới tiếp tục hứng chịu hàng loạt các yếu tố bất ổn với rủi ro cao. IMF cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trung hạn sẽ thấp hơn mức trung bình, và kinh tế thế giới vẫn đứng trước nguy cơ suy thoái. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định căng thẳng thương mại có dấu hiệu leo thang, dịch corona-19 tiếp tục lây lan, và chủ nghĩa đa phương suy yếu là những yếu tố nổi bật ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.





IMF yêu cầu Hàn Quốc duy trì chính sách tài khóa mở rộng

Qua đó, Quỹ tiền tệ quốc tế yêu cầu Hàn Quốc tăng cường các chính sách tài chính và tiền tệ nhằm kích thích kinh tế. Tức là hiện vẫn chưa có dấu hiệu kinh tế hồi phục nên Chính phủ không nên hủy bỏ các chính sách thổi sức sống cho nền kinh tế quá sớm. IMF nêu rõ Hàn Quốc, Australia và Đức là ba quốc gia có đủ khả năng tài chính, và nhấn mạnh kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của kinh tế Hàn Quốc đang sụt giảm nhanh chóng, vì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng đều giảm hơn nhiều so với các nước khác. Theo phân tích của Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI), tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã liên tục giảm kể từ năm 2000. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2005 đạt 5,0%, sau đó liên tục có xu hướng giảm và xuống mức 2,9% trong giai đoạn 2016-2019. Mức giảm tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc đứng thứ 5 trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), sau Latvia, Lithuania, Estonia và Hy Lạp. Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc trong giai đoạn 2016-2019 cũng giảm 1,7% so với mức thống kê của giai đoạn 2001-2005, và đứng thứ 8 trong các nước OECD về mức giảm tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng. Thêm vào đó, Hàn Quốc là một những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch corona-19. Chính vì vậy, cho dù Quỹ tiền tệ quốc tế không đưa ra khuyến cáo, Hàn Quốc vẫn phải có biện pháp đối phó đặc biệt để khôi phục kinh tế.