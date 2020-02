BTS sẽ công bố trước 30 giây ca khúc mới trên TikTok

© Big Hit Entertainment

Mạng xã hội video TikTok mới thông báo nhóm nhạc nam đình đám 방탄소년단(Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) sẽ lựa chọn TikTok để "nhá hàng" 30 giây ca khúc chủ đê "ON" của album "Map of the Soul: 7". Đoạn nhạc sẽ được lên sóng lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 21/2, trước thời điểm comeback đúng 12 tiếng.





Được biết, đây là lần đầu tiên BTS chọn nền tảng mạng xã hội video TikTok làm nơi công bố trước sản phẩm âm nhạc của mình, dù chỉ là một đoạn nhạc 30 giây. Qua đó, fan hâm mộ có thể thoả thích thưởng thức và cảm nhận "ON" trước giờ lên sóng rộng rãi.





TikTok chia sẻ đầy tự hào: "Chúng tôi đang tạo ra những tương tác vô cùng nóng giữa nội dung và người dùng. Điều này chứng minh kỹ thuật và cách thức quảng bá đặc biệt của TikTok khác với những nền tảng mạng xã hội thông thường."