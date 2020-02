Lời Nguyền Bí Ẩn (The Cursed)

Tên tiếng Hàn: 방법

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Um Ji-won, Jeong Ji-so, Seong Dong-il, Jo Min-soo

Đạo diễn: Kim Yong-hwan

Kịch bản: Yeon Sang-ho

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 10/2/2020

Số tập: 3+

Giới thiệu

Bộ phim “Lời nguyền bí ẩn” theo chân một nữ phóng viên năng nổ luôn hướng về chính nghĩa, chuyên phụ trách các tin bài xã hội. Cô bắt đầu điều tra, vạch trần một vụ việc liên quan đến thế lực xấu ẩn sau tập đoàn IT lớn nhất Hàn Quốc. Trong khi cố gắng phơi bày những bí mật của công ty này, cô gặp một học sinh trung học sở hữu năng lực siêu nhiên đặc biệt có thể nguyền rủa người khác, mà chỉ cần biết được tên, một tấm ảnh và vật dụng cá nhân của đối tượng đó là đủ.

Im Jin-hee (ngoài 30 tuổi), diễn viên Um Ji-won

Im Jin-hee là nữ phóng viên của tờ thời báo Joong Jin, bước vào nghề với mong muốn đóng góp tiếng nói giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Đã 15 năm kể từ khi trở thành nhà báo, cô là cây bút chuyên viết các bài phóng sự điều tra tội phạm xã hội, tham nhũng chính trị hay các vụ bê bối của doanh nghiệp. Với nhiệt huyết của một phóng viên luôn hướng về chính nghĩa, chỉ cần nơi nào có sự vụ ‘bất chính’ thì dù đó là ‘vùng cấm’ cô cũng không ngần ngại lao vào. Mặc dù cách tác nghiệp của Jin-hee luôn làm nảy sinh mâu thuẫn trong Ban, nhưng chính những bản tin sốt dẻo cô mang về đã khiến ai cũng phải thừa nhận năng lực của cô. Với kinh nghiệm xương máu khi từng bị kẻ mạnh ức hiếp trong quá trình trưởng thành, Jin-hee luôn cứng rắn và kiên định trước ‘kẻ mạnh’, nhưng lại luôn có cái nhìn ấm áp, cố gắng giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Chính vì điều này mà các bậc đàn em đều tôn trọng và coi cô là mẫu hình lý tưởng trong công việc. Chồng của Jin-hee – Jung Sung-joon là cảnh sát hình sự. Giống như vợ mình, anh cũng là người sống và cống hiến cho chính nghĩa. Tuy Jung Sung-joon luôn xử lý công việc theo cảm tính mà vợ anh lại coi trọng nguyên tắc, lý tính hơn, nhưng cả hai luôn coi đối phương là ‘bạn tâm giao’ của cuộc đời mình. Bỗng một ngày, vụ việc ‘quái gở’ xảy ra thách thức ngòi bút của Jin-hee…

Baek So-jin (học sinh cấp 3), diễn viên Jeong Ji-so

Cô bé Baek So-jin sở hữu năng lực điều khiển cái chết bằng phép thuật, mà chỉ cần có được một tấm hình, tên Hán tự và vật dụng cá nhân của người đó thì cô hoàn toàn có thể ám lời nguyền lên đối tượng. Là con gái của một bà đồng, So-jin sớm trở thành thầy pháp có khả năng gieo rắc những lời nguyền. Tuy có năng lực huyền bí nhưng vẻ bề ngoài của cô lại không khác gì bạn bè đồng lứa. 10 năm trước, sau khi người cha bỏ nhà ra đi, người mẹ làm nghề ‘hầu đồng’ đột nhiên từ dã cõi đời, So-jin bị đưa vào trại trẻ mồ côi và lớn lên tại đây. Do tính cách bị ảnh hưởng từ qua khứ tăm tối nên So-jin luôn im lặng và vô cùng nhút nhát. Cô trở thành đối tượng để bạn bè quấy rối và trêu chọc, và hầu như chỉ có một mình. Tuy nhiên kể từ khi Im Jin-hee xuất hiện trước mặt cô, So-jin đã nhìn thấy mục tiêu và sức mạnh để vượt qua khó khăn. Sự kết hợp giữa Im Jin-hee - người luôn tin vào những giá trị đúng đắn của ‘lẽ phải’, và cô bé So-jin - người dùng sức mạnh ‘tâm linh’ làm hiện thân của chính nghĩa, đã tạo nên sức mạnh chống lại cái xấu và những điều bất nghĩa trên thế gian.

Jin Jong-hyun (chủ tịch tập đoàn Forest), diễn viên Seong Dong-il

Jin Jong-hyun là chủ tịch tập đoàn IT Forest lớn nhất Hàn Quốc. 15 năm trước, ông từng là chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên về lĩnh vực phân phối, nhưng thất bại trong kinh doanh đã khiến ông phải gánh một khoản nợ khá lớn và rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Tuy nhiên khó khăn không khiến Jin Jong-hyun chùn bước, ông bắt tay vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mạng xã hội, và thật may mắn, công việc làm ăn thuận lợi khiến con đường vươn tới thành công của ông rộng mở thênh thang. Giờ đây, Jin Jong-hyun đã trở thành ông chủ của một tập đoàn IT lớn nhất Hàn Quốc. Tập đoàn Forest trở thành doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc gia, được rất nhiều người dân trong nước quan tâm và yêu mến. Hiện đã có hơn 10 triệu người sử dụng mạng xã hội ‘gốc Hàn Quốc’ này. Từ một kẻ trắng tay trở thành tỉ phú trong một sớm một chiều, Jin Jong-hyun không hiểu hết được sự thành công của bản thân mình và trở thành một kẻ cuồng tín Shaman giáo. Tất cả mọi quyết định dù lớn hay nhỏ của ông đều dựa vào lời phán của thầy đồng, khiến ông đi ngược lại với luân thường đạo lý. Chính vì để cuộc đời trôi theo ý ‘thần’ mà Jin Jong-hyun đã trở thành trung tâm của vụ việc kỳ bí…

Jin Kyeong (bà đồng), diễn viên Jo Min-soo

Jin Kyeong là một bà đồng rất linh, hướng dẫn Jin Jong-hyun từng đường đi nước bước. Không chỉ sở hữu năng lực linh thiêng hiếm thấy và có kiến thức sâu rộng về hầu đồng, bà còn có mối quan hệ rộng rãi trong làng Shaman giáo. Jin Kyeong là nhân vật luôn ẩn mình sau tấm vải che mặt bí ẩn…