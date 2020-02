“Boy With Luv” của BTS cán mốc 700 triệu view

8 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 21/2, MV “작은 것들을 위한 시” (Boy With Luv) của BTS hợp tác cùng nữ ca sĩ Halsey đã vượt mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là video âm nhạc thứ hai của 7 chàng trai đạt được thành tích này sau MV ca khúc “DNA”.





“Boy With Luv” là bài hát chủ đề trong album mini “Map of the Soul: Persona” phát hành tháng 4 năm ngoái của BTS. Đây cũng là ca khúc tiếp theo nhóm nhạc nam nhà Big Hit hợp tác với một nữ nghệ sĩ người Mỹ – Halsey, sau “IDOL” kết hợp với Nicki Minaj. Ngay sau khi ra mắt, MV “Boy With Luv” đã được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên YouTube, MV K-pop được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên YouTube, và Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên YouTube.





Bên cạnh “Boy With Luv”, BTS còn sở hữu một gia tài MV trăm triệu view gồm toàn những bản hit đình đám như “FAKE LOVE”, “MIC Drop” bản remix, “Save Me”, “Danger” .v.v.