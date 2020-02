Album mới của BTS lập kỷ lục No.1 iTunes 91 quốc gia và vùng lãnh thổ

© NBC/Nathan Congleton

Theo thông tin do Big Hit Entertainment chia sẻ ngày 23/2, album “MAP OF THE SOUL: 7” của nhóm nhạc nam 방탄소년단 (Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) phát hành ngày 21/2 vừa qua đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top Album của iTunes 91 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là con số kỷ lục cao nhất của nhóm từ trước đến nay.





Nhờ độ hot của BTS, không chỉ album mà riêng ca khúc chủ đề “ON” đã dẫn đầu iTunes Top Songs ở 83 nước như Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Nga, Ả Rập Xê-út .v.v; và đạt no.1 trên các trang nhạc số trong nước như Melon, Soribada. Các ca khúc khác trong album cũng chiếm các vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.





BTS đã có màn trở lại trong năm 2020 với album “MAP OF THE SOUL: 7” cùng MV cho ca khúc chủ đề “ON”, phát hành ngày 21/2. Ngay sau khi siêu album lên kệ, BTS cùng “đứa con tinh thần” đã càn quét mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, thiết lập vô số kỷ lục mới. Không chỉ vậy, trước thềm comeback, BTS còn gây “choáng” với lượng pre-order album lên tới 4,02 triệu bản chỉ sau hơn 1 tuần mở bán. Đây là con số “khủng” chưa từng thấy trong sự nghiệp của BTS cũng như bất cứ nhóm nhạc thần tượng K-pop nào khác. Đẳng cấp của boygroup toàn cầu BTS đã được chứng tỏ rõ rệt với loạt thành tích quá đỗi ấn tượng ở cả trong nước lẫn quốc tế.