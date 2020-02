Corners – doanh nghiệp sở hữu hệ thống hướng dẫn thoát hiểm thông minh

© CORNERS

Giải thưởng sáng tạo CES 2020 cho công nghệ ứng phó sự cố thông minh





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Corners, chủ nhân Giải thưởng sáng tạo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2020 với hệ thống hướng dẫn thoát hiểm thông minh. Giám đốc Kim Dong-oh giới thiệu.





Chúng tôi đã giành Giải thưởng sáng tạo tại Triển lãm CES 2020 cho giải pháp IntelEvac, viết tắt của Intelligent Evacuation (sơ tán thông minh). IntelEvac phát hiện, theo dõi vị trí nổ súng, hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Tại Mỹ từng có một giải pháp phát hiện tiếng súng và tự động báo cảnh sát, nhưng trung bình phải mất 12 phút để cảnh sát có thể tiếp cận hiện trường. Đáng tiếc là với một vụ xả súng, hàng chục người có thể trở thành nạn nhân xấu số trong 12 phút. Ngược lại, hệ thống của chúng tôi cung cấp hướng dẫn sơ tán trước khi cảnh sát đến, qua đó giúp giảm thiểu thương vong.





Mục tiêu ứng dụng công nghệ khiến xã hội an toàn hơn





Triển lãm CES là triển lãm công nghệ thông tin thường niên lớn nhất thế giới, tổ chức tại Mỹ từ ngày 7-10/1 năm nay. Giải pháp IntelEvac hướng dẫn thoát hiểm an toàn khi có xả súng đã “lọt vào mắt xanh” của quan khách tham dự triển lãm. Một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ thậm chí còn khẳng định sẽ đề nghị một bài giới thiệu về giải pháp của công ty Corners. Nhờ công nghệ độc đáo, doanh nghiệp Hàn Quốc đã được trao Giải thưởng sáng tạo cho hạng mục “Công nghệ khiến thế giới tốt đẹp hơn” (Tech for a better world). Có thể nói, giải thưởng này đã thể hiện mục tiêu cụ thể của Corners. Giám đốc Kim Dong-oh chia sẻ.





Công ty chúng tôi thành lập ngày 9/11/ 2014 – năm có nhiều thảm họa cướp đi vô số sinh mạng mà người Hàn Quốc không thể quên. Chúng tôi ấp ủ niềm tin rằng các nhà phát triển công nghệ sẽ không làm ngơ trước các vấn đề xã hội, và tích cực tìm tòi ứng dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Khi đang suy nghĩ về tên gọi của doanh nghiệp, tôi tình cờ nghe được một bài thánh ca tại một nhà thờ Công giáo. Tôi đã rất ngạc nhiên khi lời bài hát có câu: “Nếu chúng ta có thể tạo ra một thế giới tràn ngập tình yêu, tôi rất muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình như một viên gạch nâng đỡ một “góc nhỏ” (corner stone).” Lấy cảm hứng từ hình ảnh đó, tôi đã đặt tên công ty là Cornerstones Technology, sau đó đổi tên thành Corners năm 2017.





Giải pháp chỉ dẫn thoát hiểm ứng phó thảm họa





Corners thành lập ngày 9/11, hay 11/9 theo cách viết của người Hàn Quốc, gợi nhớ đến số điện thoại khẩn cấp 119 chuyên tiếp nhận báo cáo về các vụ hỏa hoạn, cấp cứu tại Hàn Quốc. Năm 2014 cũng là một năm buồn tại Hàn Quốc với thảm họa chìm tàu Sewol (cướp đi sinh mạng của 304 trên tổng số 476 người trên tàu). Giám đốc Kim Dong-oh và hai lập trình viên khác đã thành lập công ty với mong muốn ngăn chặn những thảm họa tương tự. Khi tai nạn xảy ra, điều quan trọng nhất là chỉ dẫn mọi người tìm đến các lối thoát hiểm, trú ẩn an toàn thay vì chạy theo quán tính. Các lập trình viên của Corners đã phát triển giải pháp trong một năm và hoàn thành năm 2016. Ông Kim Dong-oh cho biết.





Trong quá khứ, khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người thường không được chỉ dẫn đến các lối thoát hiểm nhanh, an toàn để trú ẩn. Họ đơn giản chỉ chạy theo người phía trước theo quán tính. Dù biết lối thoát hiểm, người gặp nạn cũng khó xác định được nơi ngọn lửa bùng phát. Thực tế là họ phải đi lùi để tránh khói khí độc, nhưng trong lúc khẩn cấp, họ không có nhiều thời gian suy nghĩ. Quyết định thoát hiểm sai hướng ngay từ đầu sẽ làm giảm đáng kể cơ hội sống sót. Điểm nổi bật trong giải pháp của chúng tôi là các thiết bị được kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) tại các địa điểm khác nhau, giúp xác định chính xác nơi xảy ra tai nạn, đưa ra chỉ dẫn cho mọi người thoát hiểm an toàn.





Hướng đến thị trường Mỹ với giải pháp thoát hiểm tai nạn súng





Trong tình huống khẩn cấp, con người thường có xu hướng hoảng loạn. Theo một nghiên cứu, chỉ số IQ của người trưởng thành trong lúc khẩn cấp chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Để giải quyết vấn đề, giải pháp của Corners đưa ra chỉ dẫn thoát hiểm bằng âm thanh và hình ảnh. Không đơn thuần là các đường chỉ dẫn khẩn cấp trên tường, giải pháp của Corners hiệu quả hơn khi cũng cấp các lối thoát hiểm tốt nhất theo thời gian thực, tránh xa địa điểm có lửa, khói hay tiếng súng. Hệ thống hướng dẫn thoát hiểm này đã được lắp đặt tại các văn phòng công cộng và doanh nghiệp tại Hàn Quốc như Cơ quan mạng lưới đường sắt Hàn Quốc, Viện khoa học và công nghệ biển Hàn Quốc, Công ty SK Hynix, Công ty mua sắm Lotte, Công ty kỹ thuật và xây dựng GS E&C. Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Mỹ, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn xả súng.





Dẫn đầu xu thế, thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp an toàn





Corners đã khám phá thị trường Mỹ năm 2018 và thành lập chi nhánh tại đây vào năm ngoái. Hiện tại, một dự án thử nghiệm đang được thực hiện tại Học viện đào tạo an toàn công cộng ở bang New Jersey để đánh giá hiệu suất kỹ thuật của giải pháp. Tất nhiên, Mỹ không phải là thị trường duy nhất Corners khai thác. Ngân hàng phát triển Mỹ đã khuyến nghị công ty xuất khẩu sản phẩm sang khu vực Trung và Nam Mỹ, bởi tình trạng khẩn cấp liên quan đến súng đạn tại nhiều nước như Brazil, Mexico và Columbia đòi hỏi phải có các biện pháp phòng ngừa. Corners đang phát triển thành nhà cung cấp giải pháp thoát hiểm thông minh hàng đầu thế giới. Ông Kim Dong-oh cho biết.





An toàn là mối quan tâm số một của chúng tôi. Với sự kết hợp thông minh giữa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), chúng tôi hy vọng có thể thay đổi cơ cấu trong ngành công nghiệp an toàn toàn cầu. Nói cách khác, chúng tôi đang nỗ lực biến lĩnh vực này thành một động lực tăng trưởng mới và quan trọng. Trên thực tế, nhiều quốc gia khắp thế giới đang ngày càng nhận ra lợi ích của hệ thống của chúng tôi.





Corners sử dụng công nghệ để ngăn chặn thảm họa hiệu quả và sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm. Công ty này đang góp phần đảm bảo an ninh xã hội, giúp thế giới thêm an toàn, tốt đẹp hơn.