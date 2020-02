Người dân Hàn Quốc hỗ trợ và cổ vũ tinh thần giúp Daegu vượt qua khó khăn do dịch corona-19 

Số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng

Số ca nhiễm corona-19 ở Hàn Quốc đã vượt mốc 1.000 người, 37 ngày sau khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (NMC) cho biết tính tới 9 giờ sáng 26/2, trên cả nước đã có 1.146 ca nhiễm corona-19, tăng 169 ca nhiễm mới so với một ngày trước. Trong đó, có 134 người thuộc khu vực thành phố Daegu và 19 người thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. Như vậy, thành phố Daegu ghi nhận 677 ca nhiễm corona-19, tỉnh Bắc Gyeongsang có 267 ca, và tình hình chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Sau thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Busan có số ca nhiễm dịch nhiều thứ ba với 51 người. Xét theo từng khu vực, thủ đô Seoul có 44 người, tỉnh Gyeonggi 43 người và thành phố Incheon 3 người. Như vậy, xung quanh thủ đô Seoul đã có 90 ca nhiễm được ghi nhận. Hiện tại, số ca nhiễm tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Song, ngoài hai khu vực này còn có hơn 200 người bệnh, nên các địa phương càng phải nâng cao cảnh giác. Số ca tử vong đã tăng lên 12 người, trong đó ca tử vong thứ 11 là nam giới 36 tuổi, quốc tịch Mông Cổ. Đây là người nước ngoài tử vong do dịch corona-19 đầu tiên tại Hàn Quốc. Đa số ca tử vong đều là người có tiền sử bệnh lý.





Số lượng lớn ca nhiễm corona-19 tập trung tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang

Nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng đột biến trong vòng một tuần tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là do hình thức cầu nguyện của các tín đồ tại nhà thờ giáo phái Shincheonji. Khác với các nhà thờ thông thường, nhà thờ Shincheonji không có ghế ngồi, toàn bộ các tín đồ ngồi cạnh nhau dưới sàn nhà. Bệnh nhân thứ 31 nhiễm dịch corona-19 cũng là một tín đồ của dị giáo này, và từng tới nhà thờ để cầu nguyện. Sau đó, những người nhiễm dịch tại đây đã đến nhiều nơi khác trên toàn quốc, khiến dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng khu vực. Ngoài nhà thờ Shincheonji ở chi nhánh Daegu, số lượng lớn các ca nhiễm khác tập trung ở bệnh viện Daenam, huyện Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang). Do đó, có ý kiến cho rằng “siêu ổ dịch” corona-19 là bệnh viện này chứ không phải nhà thờ Shincheonji. Đa số các ca nhiễm là do đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh tại nhà thờ Shincheonji và bệnh viện Daenam. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chưa xác minh được con đường lây nhiễm virus corona-19. Do đó, có nguy cơ dịch bệnh lây lan ngoài khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, nhưng vấn đề cấp bách nhất hiện nay vẫn là ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ khu vực này.





Nhiều người cổ vũ người dân và nhân viên y tế ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang

Trong bối cảnh này, công chúng Hàn Quốc đang tích cực cổ vũ tinh thần, hỗ trợ người dân cũng như các nhân viên y tế ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Ngành y tế của hai khu vực này đang đứng trước bờ vực khủng hoảng do số lượng bệnh nhân nhiễm dịch quá đông. Hiện tại, phòng cách ly áp lực âm tại các bệnh viện khu vực này đã quá tải, trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân cũng dần cạn kiệt. Đặc biệt, các bệnh viện ở khu vực này gặp khó khăn về nhân lực, nên nhiều nhân viên y tế đã được huy động từ khắp cả nước để tới hỗ trợ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Cùng với đó, các vật phẩm như khẩu trang, nước đóng chai cũng được gửi đến khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do virus corona-19, kèm với những thông điệp cổ vũ. Người dân thành phố Daegu cũng đang cố gắng hết sức để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó có việc hạn chế đi lại và không tụ tập đông người. Hy vọng những nỗ lực này sẽ trở thành động lực để toàn Hàn Quốc sớm dập tắt dịch bệnh corona-19.