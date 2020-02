Nhóm nhạc thần tượng Việt Nam do RBW đào tạo chính thức ra mắt ngày 27/2 với đĩa đơn đầu tay ‘PANTHEON : VOLCANO’

Mới đây, công ty giải trí RBW Vietnam cho biết nhóm nhạc nam 5 thành viên được đào tạo tại Hàn Quốc D1Verse sẽ chính thức ra mắt với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay “PANTHEON : VOLCANO”, dự kiến phát hành ngày 27/2.





Để ghi lại hành trình chinh phục ước mơ trở thành thần tượng “chuẩn Hàn” của 7 chàng trai thực tập sinh Việt Nam, “We will debut” - chương trình thực tế sống còn do RBW sản xuất đã ra đời. Sau 11 tập phát sóng và đêm chung kết tối 29/10, “We will debut” đã tìm ra đội hình cho D1Verse với 5 gương mặt được khán giả bình chọn: Hồng Phú, Quang Huy, Đức Ứng, Trần Bình và Minh Hoàng.





Album đầu tay của nhóm – “PANTHEON” lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và La Mã, thể hiện khát khao của nhóm là trở thành “những người đầu tiên làm nên huyền thoại của K-pop”, hứa hẹn sẽ là màn debut đầy ấn tượng.





D1Verse là boygroup có 100% thành viên người Việt Nam, được đào tạo và hoạt động theo mô hình của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Sau quá trình tuyển chọn tại Việt Nam, RBW đã chọn ra 7 thành viên để tham gia huấn luyện tại trụ sở chính của RBW ở Seoul, Hàn Quốc năm 2018.