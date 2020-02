5NALLY (AB6IX)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : AB6IX (에이비식스)

Tên album / Đĩa đơn : 5NALLY

Ngày phát hành : 13/02/2020





Ca khúc

MOONDANCE 더 더 (MORE) (Hơn thế nữa) ROSE, SCENT, KISS 좋게 끝내 (BREAK UP) (Kết thúc tốt đẹp) COLOR EYE





Giới thiệu

Nhóm nhạc trẻ AB6IX vừa có màn trở lại đầu tiên trong năm 2020 cùng album mini “5NALLY”, phát hành lúc 6 giờ chiều 13/2 (giờ địa phương). Đây là album vô cùng đặc biệt vì tập hợp 5 ca khúc solo của 5 thành viên, đại diện cho năm sắc màu và cá tính làm nên nét độc đáo của AB6IX.





“5NALLY” trong tên gọi của album là từ ghép giữa con số “5” (Five) – tương ứng số thành viên, và từ “Finally”, với hàm ý cuối cùng thì đã đến lúc từng cá nhân của AB6IX cho cả thế giới thấy bản sắc riêng biệt và cá tính âm nhạc độc đáo của họ.





5 bài hát trong album gồm “MOONDANCE” của Jeon-woong , “더 더” (More) (Hơn thế nữa) của Kim Dong-hyun, “COLOR EYE” của “cỗ máy nhảy” Park Woo-jin, “좋게 끝내” (BREAK UP) (Kết thúc tốt đẹp) của trưởng nhóm Lim Young-min, và cuối cùng là “ROSE, SCENT, KISS” của em út tài năng Lee Dae-hwi. 5 ca khúc với 5 thể loại khác nhau nhưng lại không hề rời rạc, tất cả cùng tạo nên một khối thống nhất, đưa người nghe trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, mỗi thành viên đều tham gia quá trình sáng tác và sản xuất cho “đứa con” của riêng mình, do đó khán thính giả hoàn toàn có thể cảm nhận được cá tính âm nhạc của từng thành viên qua mỗi ca khúc.