Phủ Tổng thống: “Cấm nhập cảnh với người Trung Quốc không mang lại lợi ích gì”

Sau khi kiến nghị đăng tải trên trang chủ Phủ Tổng thống yêu cầu cấm nhập cảnh toàn bộ người Trung Quốc được 760.000 người dân tán thành, Phủ Tổng thống ngày 27/2 đã đưa ra lập trường chính thức, phân tích việc cấm nhập cảnh với người Trung Quốc không mang lại lợi ích gì.





Chính phủ đang quản lý chặt chẽ người nhập cảnh từ Trung Quốc

Phủ Tổng thống đưa ra 5 căn cứ. Đầu tiên, “quy trình nhập cảnh đặc biệt” Chính phủ áp dụng từ ngày 4/2 đang phát huy hiệu quả. Theo quy trình này, toàn bộ hành khách đến từ Trung Quốc sẽ phải kiểm tra thân nhiệt, xác nhận số điện thoại liên lạc trong nước, bắt buộc cài đặt ứng dụng tự theo dõi sức khỏe để quản lý chặt chẽ tình trạng sức khỏe sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, một số ý kiến phản bác rằng quy trình này không có hiệu quả. Một phần tư những người nhập cảnh không chịu cài ứng dụng. Hơn nữa, họ có thể nhập thông tin sai.

Căn cứ thứ hai là những người nhập cảnh từ Trung Quốc đang được quản lý ổn định. Từ sau khi Chính phủ siết chặt mạng lưới phòng dịch vào ngày 4/2, không phát sinh ca nhiễm corona-19 nào trong số những hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Các du học sinh Trung Quốc nhập cảnh vào trong nước theo quy trình đặc biệt cũng không ghi nhận ca nhiễm nào. Ngoài ra, 11 bệnh nhân người Trung Quốc đều đã được điều trị khỏi hoàn toàn hoặc đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, một số ý kiến phản bác rằng những số liệu trên không thực sự chứng minh không có người nhiễm bệnh nào nhập cảnh vào trong nước. Đó là bởi virus corona-19 có thể không gây ra triệu chứng gì với người bệnh, nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm rất mạnh. Do vậy, vẫn có rủi ro người mang mầm bệnh nhập cảnh vào trong nước, lây nhiễm cho nhiều người khác. Chính phủ cần cấm toàn bộ hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc để chặn đứng hoàn toàn nguồn lây nhiễm dù chỉ là một bệnh nhân.





Lo ngại thiệt hại cho người Hàn

Phủ Tổng thống nêu căn cứ thứ ba là lo ngại thiệt hại với những người Hàn đến Trung Quốc. Gần đây, số người Trung Quốc nhập cảnh vào trong nước đã giảm mạnh, xuống ngưỡng 1.000 người/ngày. Thực tế là số người Hàn đến Trung Quốc hiện nay nhiều hơn hẳn so với số người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc. Nếu Chính phủ cấm nhập cảnh người Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ có thể áp dụng biệp pháp tương tự với Seoul. Khi đó, công dân Hàn Quốc sẽ chịu thiệt hại lớn hơn nhiều. Hiện tại, đã có một số địa phương của Trung Quốc hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc. Không chỉ vậy, nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã từ chối nhập cảnh hoặc cách ly với người Hàn, gây ra nhiều bất lợi cho công dân Hàn Quốc. Đặc biệt tại Trung Quốc, nhiều hành khách gặp bất tiện trong quá trình nhập cảnh, thậm chí còn bị kỳ thị. Truyền thông Trung Quốc đang ủng hộ các biện pháp của chính quyền địa phương nước này, lập luận rằng phải ưu tiên phòng dịch hơn ngoại giao. Trong khi đó, dư luận trong nước đang chỉ trích Trung Quốc và cả Chính phủ về đường lối ngoại giao “luồn cúi”.





Tình hình dịch corona-19 tại Trung Quốc và hướng dẫn của WHO

Căn cứ thứ 4 và thứ 5 Phủ Tổng thống đưa ra là số bệnh nhân corona-19 tại Trung Quốc đang giảm mạnh, và hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Tuy nhiên, dư luận phản bác rằng không thể tin tưởng số liệu do cơ quan chức năng Trung Quốc công bố, còn hướng dẫn của WHO chỉ mang tính chất khuyến nghị. Các nước như Mỹ, Australia, Nga, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên đã có biện pháp quyết liệt như cấm nhập cảnh, phong tỏa biên giới. Những quốc gia này áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh ngay từ giai đoạn đầu, phần lớn đều đang kiểm soát thành công virus corona-19.

Tính tới 9 giờ sáng 28/2, số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên thành 2.022 người, thêm 256 người so với số liệu 4 giờ chiều hôm trước, tăng gấp đôi chỉ hai ngày sau khi cán mốc 1.000 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh, những giải thích trên của Phủ Tổng thống chưa chắc đã có thể hoàn toàn thuyết phục người dân.