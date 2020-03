Nhân vật : Lương Minh Trang

Xin chào quý thính giả của chuyên mục Dốc bầu tâm sự. Xin chào hai MC. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lương Minh Trang, năm nay 24 tuổi và hiện đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh tại Hàn Quốc. Chắc hẳn những ngày này đang rất nhiều bạn hoang mang vì dịch Viêm phổi Vũ hán, hay còn gọi là Corona. Mình mới ở Việt Nam về lại Hàn chưa đầy một tuần, nhưng ngay sau khi mình về thì dịch ở Hàn Quốc bắt đầu nghiêm trọng và số người nhiễm virus corona tăng nhanh chóng mặt. Gia đình ở nhà cũng lo lắng, gọi điện bảo mình đi về Việt Nam suốt. Nhất là bố mẹ mình, nhà có mỗi đứa con gái, bây giờ thấy mình ở đây thế này cũng lo sốt vó, ngày nào cũng video call cả chục cuộc xem có làm sao không, có ốm có ho có sốt không. Chắc chắn không phải một mình mình mà nhiều bạn cũng đang trong hoàn cảnh như mình đúng không?





Nói thật là mình không sợ dịch bệnh, mình cũng tìm hiểu và biết được rằng virus Corona tuy có tốc độ lay lan nhanh đến đáng sợ nhưng tỷ lệ tử vong thì không cao, nhất là mình luôn chăm tập thể dục, ăn uống theo chế độ nên sức đề kháng rất tốt. Thế nhưng vì mọi người ở nhà, từ ông bà bố mẹ cho đến cô dì chú bác ai ai cũng giục mình về lại Việt Nam làm mình cũng bị lo lắng theo. Vì vậy mà mình quyết định xem xét xin bảo lưu một kỳ rồi về Việt Nam, vì nếu không bảo lưu mà cứ về Việt Nam, đến lúc không quay lại được để đi học thì trường sẽ tính là mình bỏ học, hủy visa, và mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp, đôi khi là không được quay lại Hàn nữa ý chứ.





Theo như mình biết thì xin bảo lưu ở trường phải đăng kí theo thời gian quy định. Ví dụ người ta thông báo từ tháng 1 đến tháng 2 là thời gian đăng kí bảo lưu thì mình chỉ được đăng kí vào thời gian đó thôi. Thế nên đến tầm này quá hạn đăng kí bảo lưu rồi mình cũng không hiểu có xin được không, nhưng mà cứ phải hỏi trường cái đã, biết đâu dịch bệnh như thế này lại được hỗ trợ. May mắn thay là sau khi mình hỏi thì trường đã nói là sẽ hỗ trợ cho du học sinh nước ngoài xin bảo lưu kỳ học mùa Xuân để về nước, sau này khi quay lại Hàn phải làm lại Visa thì trường cũng sẽ giúp đỡ hết sức về mặt giấy tờ hồ sơ. Thật sự là nghe xong câu đấy mình nhẹ hết cả người. Cứ tưởng trường sẽ cứng nhắc, rập khuôn không cho bọn mình đăng kí bảo lưu vì hết thời gian rồi cơ. Thế mà nào ngờ chị Hàn Quốc trên văn phòng trường còn trả lời rất nhiệt tình, còn tư vấn cho mình xem nên chuẩn bị hồ sơ nào trước khi về Việt Nam để sau này xin lại Visa cho nhanh. Cảm ơn trường, cảm ơn chị ấy lắm. Thế nên mình đã quyết định 27 tháng này sẽ về Việt Nam, nhanh còn kịp.





Với những kinh nghiệm mà mình đã có sau nhiều ngày tìm hiểu và suy nghĩ trong tình hình dịch bệnh virus corona ở Hàn Quốc, nên đi về Việt Nam hay ở lại đây, thì mình xin chia sẻ với các bạn rằng: Nếu bạn nào đang ở Hàn Quốc và vì lý do nào đó không thế về Việt Nam thì các bạn cứ yên tâm ở lại, có hẳn đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam và rất nhiều những cơ sở y tế, đội ngũ y tế sẵn sàng giúp đỡ khi các bạn cảm thấy sức khỏe có vấn đề. Còn với những bạn có thể về Việt Nam thì hãy chọn cách về an toàn nhất, chẳng hạn như mình thì là xin bảo lưu để về hẳn một kỳ luôn chứ không phải có ý định về tạm đến gần ngà khai giảng thì quay lại học vì thật sự với tình hình này thì không biết bao giờ đường bay Việt Hàn sẽ bị cấm toàn bộ, khi ấy việc quay lại Hàn Quốc sẽ không còn khả thì và chúng ta sẽ trở thành những du học sinh bỏ trốn, hậu quả như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Mặc dù nhiều bạn ngại xin bảo lưu vì nghĩ rằng khi quay lại Hàn sẽ phải xin lại Visa ở Việt Nam và về Hàn lại phải làm lại thẻ người nước ngoài, nhưng trường đã nói sẽ giúp chúng mình chuẩn bị hồ sơ rồi mà, với lại so với việc bị tính là du học sinh bỏ trốn thì làm lại visa với thẻ người nước ngoài cũng có làm sao đâu? Chẳng phải về Việt Nam một cách yên tâm như vậy là tốt nhất sao?





Mình tin rằng Hàn Quốc sẽ nhanh chóng kiểm soát tốt dịch virus viêm phổi Vũ Hán corona thôi, các bạn không cần quá lo lắng đâu. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang làm việc rất chăm chỉ mà. Chỉ cần chúng mình tự bảo vệ bản thân từ những điều cơ bản nhất như là đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế đến nơi đông người, rửa tay sạch sẽ và dùng tay áo che lại khi hắt xì hoặc ho .. những hành động vệ sinh cơ bản như vậy sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm nhập của virus đấy. Cố lên các bạn nhé! Chúng mình làm được mà.