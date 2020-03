Thành viên Tzuyu của TWICE, Eunhyuk của Super Junior, và nhiều nghệ sĩ tiếp tục ủng hộ công tác đối phó với dịch corona-19

© YONHAP News

Các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đang tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho công tác đối phó dịch corona-19 của Chính phủ và người dân.

Ngày 28/2, JYP Entertainment đã đóng góp 500 triệu won (khoảng 416.500 USD) cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea). Khoản tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung trang thiết bị y tế như quần áo bảo hộ và khẩu trang, và hỗ trợ các vật phẩm vệ sinh cho những gia đình thu nhập thấp.





Nữ ca sĩ Song Eun-yi đã ủng hộ 10 triệu won (khoảng 8,300 USD) cho quỹ The Beautiful Foundation để lập quỹ khẩn cấp cho những bà mẹ đơn thân lao động tự do ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Thành viên Eun-hyuk của nhóm Super Junior đã quên góp 100 triệu won (khoảng 83,000 USD) cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng). Người mẫu Han Hye-jin cũng đóng góp 10 triệu won cho Hiệp hội này. Nghệ sĩ hiphop Simon Dominic cũng ủng hộ 50 triệu won (khoảng 41,600 USD) cho Hiệp hội, dưới tên thật Jung Ki Suk.





Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng) cũng nhận được 30 triệu won tiền quyên góp của ca sĩ/diễn viên Kim Jae-Joong. Nam ca sĩ không muốn công khai hoạt động từ thiện này, nhưng đã đổi ý sau khi được Hiệp hội thuyết phục là hành động nhân ái của anh sẽ góp phần an ủi và tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân không may. Nam ca sĩ/MC Hwang Chi-yeol cũng đóng góp 50 triệu won cho Hiệp hội. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm các vật dụng cần thiết và bổ sung trang thiết bị y tế phòng ngừa dịch corona-19.





Đầu bếp nổi tiếng Lee Yeon-bok đã quyên góp 20 triệu won (khoảng 16,600 USD) cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea). Thành viên Tzuyu của TWICE cũng ủng hộ 50 triệu won cho tổ chức này với lời nhắn: “Chúc cho tất cả chúng ta đều khoẻ mạnh.”





Ngày 26/2, nữ ca sĩ nhạc trot Song Ga-in đã phát hành phiên bản làm mới lại ca khúc “Xuân sang hoa lá đâm chồi” (Spring Fever of Flowers and Willows) của cố ca sĩ Lee Hwa-ja, bài hát rất được yêu thích trong tour diễn “Miss Trot” năm 2019. Song Ga-in tuyên bố toàn bộ lợi nhuận thu được từ sản phẩm mới, ước tính khoảng 100 triệu won, sẽ được quyên góp cho các nỗ lực phòng ngừa dịch corona-19. Thêm vào đó, quán cafe AGAIN của Song Ga-in cũng đã ủng hộ 32,44 triệu won (khoảng 27.000 USD) cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea).