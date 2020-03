BTS lần đầu lọt top 5 Billboard Hot 100 với single mới 'ON'

© Big Hit Entertainment

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 2/3 thông báo single “ON” – ca khúc chủ đề trong album mới nhất của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xuất sắc ra mắt bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí số 4 tuần này, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của BTS từ khi thành lập nhóm đến nay.





Theo Billboard, đây là ca khúc thứ ba của BTS ghi danh vào top 10 của Hot 100, cũng là ca khúc đầu tiên lọt top 5 danh giá. Tháng 4 năm ngoái, ca khúc chủ đề “Boy With Luv” trong album “Map of the Soul: Persona” của nhóm đã đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, sau khi ca khúc “Fake Love” trong album “Love Yourself: Tear” đổ bộ Hot 100 ở vị trí số 10 năm 2018.





Với thành tích này, BTS đã vượt mặt đàn anh PSY – nghệ sĩ Kpop đầu tiên ghi danh vào top 10 bảng xếp hạng Hot 100 với hai ca khúc là “Gangnam Style” ở vị trí số 2 năm 2012, và “Gentleman” ở vị trí số 5 năm 2013.





Billboard Hot 100 xếp hạng các single dựa trên lượt nghe trực tuyến và doanh thu. Ngoài bảng xếp hạng này, “ON” của BTS còn dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số bán nhạc số (Digital Song Sales) với 86.000 lượt tải về. Album “Map of the Soul: 7” phát hành ngày 21/2 của nhóm cũng xuất sắc đạt Quán quân bảng xếp hạng album Billboard 200.