BTS dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ Artist 100, chiếm 21/25 vị trí trên đấu trường nhạc số Digital Song Sales của Billboard

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) vừa tiếp tục cập nhật những thành tích mới của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).





Tuần này, BTS đã xuất sắc đạt Quán quân bảng xếp hạng album Billboard 200 với sản phẩm mới “Map of the Soul: 7”. Ca khúc chủ đề “ON” đang chiếm giữ vị trí số 4 Hot 100, số 1 bảng xếp hạng doanh số nhạc số (Digital Song Sales) và số 13 bảng xếp hạng lượt nghe trực tuyến (Streaming Songs). Trong khi đó, “My time” và “Filter” cũng đổ bộ Hot 100 ở vị trí 84 và 87.





BTS cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ Artist 100 dựa vào thành tích trên Hot 100, Billboard 200, và bảng xếp hạng nghệ sĩ có ảnh hưởng trên mạng xã hội Social 50. Ở hạng mục này, BTS vẫn đang duy trì ngôi vương 168 tuần liên tiếp.





Trên đấu trường nhạc số World Digital Song Sales, BTS không chỉ chiếm trọn top 10 với các bài hát mới trong album “Map of the Soul: 7”, mà còn nắm giữ tổng cộng 21 trên 25 vị trí của bảng xếp hạng. Cụ thể như sau:





1. BTS — “ON”

2. BTS — “My Time”

3. BTS — “Filter”

4. BTS — “Louder Than Bombs”

5. BTS — “Inner Child”

6. BTS — “We Are Bulletproof: The Eternal”

7. BTS — “UGH!”

8. BTS — “00:00 (Zero O’Clock)”

9. BTS — “Moon”

10. BTS — “Interlude: Shadow”

11. BTS — “Outro: Ego”

12. BTS — “Respect”

13. BTS — “Boy With Luv” (featuring Halsey)

14. BTS — “Make It Right”

15. BTS — “Intro: Persona”

16. BTS — “Jamais Vu”

17. BTS — “Dionysus”

21. BTS — “Singularity”

22. BTS — “Stigma”

24. BTS — “Serendipity (Full Length Version)”

25. BTS — “MIC Drop” (featuring Desiigner)





Trên bảng xếp hạng album thế giới (World Albums), “Map of the Soul: 7” cũng xuất sắc dẫn đầu, theo sau lần lượt là “Love Yourself: Answer” và “Map of the Soul: Persona”. Album “Love Yourself: Tear” đang giữ vị trí số 5, “BTS WORLD” vị trí số 9, “Love Yourself: Her” vị trí số 12, và “You Never Walk Alone” vị trí số 13.