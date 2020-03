Thêm nhiều ngôi sao Hàn Quốc ủng hộ công tác đối phó dịch corona-19

© YONHAP News

Các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đang tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cả công khai và kín đáo để góp phần ngăn chặn dịch corona-19 lây lan.





Ngôi sao truyền hình đình đám Huyn Bin đã viết “tâm thư” bằng nhiều thứ tiếng để an ủi và động viên người hâm mộ. Gần đây, truyền thông tiết lộ anh đã quyên góp 200 triệu won (khoảng 168.700 USD) cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea). Nam diễn viên âm thầm ủng hộ từ ngày 27/2, nhưng đến ngày 3/3, tổ chức này mới thông báo rộng rãi.





Nữ diễn viên Han Hyo-joo đã đóng góp 100 triệu won (khoảng 84.400 USD) cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng). Nam ca sĩ Gray cũng ủng hộ 50 triệu won (khoảng 42.200 USD) cho Hiệp hội với lời nhắn dành cho công chúng trên trang cá nhân Instagram: “Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này!”





Thành viên T.O.P của nhóm nhạc BIGBANG cũng quyên góp 100 triệu won cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng). Một nguồn tin tại Hiệp hội cho biết: “Choi Seung-hyun (tên thật của T.O.P) đã ủng hộ và bày tỏ sự khâm phục sâu sắc với đội ngũ y bác sĩ đã cống hiến và nỗ lực để chiến đấu với dịch bệnh. Anh ấy muốn hỗ trợ bằng mọi khả năng có thể.”





Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng) cũng nhận được 50 triệu won của nữ diễn viên hài Lee Young-ja và 10 triệu won từ cặp đôi nghệ sĩ Hong Hyun-jee và Jason. Nữ diễn viên hài Kim Sook quyên góp 30 triệu won (khoảng 25.300 USD) cho quỹ phúc lợi Miral Welfare Foundation để giúp đỡ trẻ em khuyết tật và người già neo đơn.





Nữ diễn viên Han Ji-min đã đích thân trao tặng 3000 bộ quần áo bảo hộ trị giá 100 triệu won cho các nhân viên y tế ở thành phố Daegu. Nam diễn viên Ma Dong-seok cũng quyên góp 100 triệu won cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc ở thành phố Daegu.





Thành viên nhóm Gugudan Kim Se-jeong đã quyên góp 10 triệu won cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng). Thành viên nhóm 2PM Chansung cũng ủng hộ 50 triệu won cho Hiệp hội.





Cặp đôi diễn viên Kim Moo-yeol and Yoon Seung-ah đã quyên góp cho quỹ Beautiful Donation và Bệnh viện Đại học Công giáo Daegu mỗi nơi 10 triệu won. Nam ca sĩ Crush ủng hộ 20 triệu won (khoảng 16.900 USD) cho tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea). Go A-ra đóng góp 100 triệu won cho tổ chức phi chính phủ Láng giềng tốt (Good Neighbors).





Ngoài những đóng góp gần đây, nữ ca sĩ IU mới ủng hộ thêm 20 triệu won cho huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi để phòng ngừa dịch bệnh. Chưa có ca nhiễm corona-19 nào được ghi nhận ở huyện này, nhưng rất nhiều cư dân tại đây là người cao tuổi, có nguy cơ lây nhiễm cao.