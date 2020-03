Nhân vật : Hương Ly

Xin chào tất cả các bạn mình tên là Hương Ly năm nay 24 tuổi và mình mới đến Hàn Quốc được khoảng 3 tuần thôi. Ban đầu mình dự tính nhập học vào kỳ mùa xuân năm nay nhưng vì dịch virus corona mà kỳ học bị hoãn lại mất rồi. May mắn thay là mình đến Hàn Quốc trước khi dịch bùng phát nên vẫn có thể nhập cảnh dễ dàng mà không bị kiểm tra hay hạn chế gì hết. Mình đến Hàn một mình, không có bạn ở Hàn Quốc cũng không có bạn Hàn Quốc luôn nên mình đã định đến đấy ở Gosiwon rồi ra bất động sản gần trường tìm nhà. Thật ra mình không thích ở Gosiwon đâu vì nó vừa nhỏ vừa bất tiện nhưng mà không phải cọc, lại hợp lý để ở tạm thời gian ngắn nữa nên mình mới ở tạm đây lúc mình mới đến rồi sau đấy đi tìm nhà sau.





Lúc mà mình mới đến thì mình cứ nghĩ là đi tìm nhà dễ nên mình cứ tự đi vào mấy bất động sản ở gần trường vì mình nghĩ là tìm kiểu gì chẳng có nhà. Đi rồi mới thấy là tìm nhà chẳng dễ chút nào cả các bạn ạ. Chẳng biết là do đang dịch bệnh hay là do đang mùa khai giảng nên tìm nhà khó quá. Đi xem cả chục cái nhà mà chẳng ưng được cái nào. Đến bất động sản nói kiểu nhà, giá nhà, số tiền cọc mà bạn cảm thấy ổn rồi họ sẽ dẫn bạn đi xem những nhà phù hợp với yêu cầu của bạn ở quanh khu đó. Chỗ mình đi đầu tiên thì có một cô tầm bốn mấy tuổi, nói chuyện thân thiện và kiểu chu đáo nên mình có thiện cảm lắm. Đi xem bao nhiêu nhà mà không ưng, tưởng cô ý khó chịu, nhưng không, cô vẫn rất vui vẻ dẫn mình đi xem mọi ngõ nghách để tìm nhà cho mình cơ. Lúc đấy mình mới nghĩ “May ghê gặp được người tốt”. Mình và cô xem mãi không được cái nhà nào nên quyết định quay về văn phòng. Vừa quay về thì cô bảo là trả 100.000 won tiền phí dẫn đi xem nhà. Mình cũng nghĩ là chắc là dẫn đi xem nhà nhiều nên đòi 100 tiền phí cũng là bình thường, ở Việt Nam đi xem nhà mà không thuê thì cũng vẫn phải trả tiền như là tiền môi giới nên mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa tiền luôn. Sau đấy cô cũng có giải thích là bây giờ đang dịch bệnh nên mình vào xem nhà người ta xong rồi người ta phải khử trùng, chính vì thế nên phải trả đỡ cho người ta ít phí vệ sinh nhà cửa. Thật ra kể cả cô ý không nói thế thì mình cũng vẫn ok và đưa tiền thôi vì hôm nay đã đi xem quá nhiều nhà rồi, phải chục cái ý chứ mà cứ đi bộ, đến mình còn mệt nữa là người có tuổi như cô.





Mình có biết gì đâu, vẫn vui vẻ vì nghĩ là gặp được Hàn thân thiện nhiệt tình ghê. Về nhà khoe với mấy đứa bạn hồi trước cũng đi trao đổi bên này xong bây giờ về Việt Nam rồi mà chúng nó cười sằng sặc bảo “sao mày ngu thế?”. Rồi nói là “mày bị lừa rồi ở bên Hàn Quốc chỉ đi xem nhà mà không thuê thì không phải trả tiền gì hết”. Vậy là mình đã biết, người mà cả ngày hôm nay mình đã nghĩ là tốt bụng hóa ra lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ngu ngơ của một đứa người nước ngoài mới sang Hàn được 1 tuần để trục lợi cho bản thân.





Sau lần đấy thì mình đã biết là đi thuê nhà ở Hàn Quốc rất phức tạp và nếu như không thuê được nhà thì không phải trả bất cứ một chi phí nào hết, điểm này khác với Việt Nam. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, giả sử hôm nay mà mình ký hợp đồng nhà thì không biết cô ấy sẽ còn lợi dụng sự thiếu kiến thức của mình để làm gì nữa đây. Thế nên các bạn du học sinh hay lao động chuẩn bị sang Hàn Quốc và có ý định đi tìm nhà nên tham khảo ý kiến bạn bè nha. Tìm nhà ở đây không đơn giản như chúng mình nghĩ đâu. Đừng gấp gáp nóng vội quá như mình, đi một mình chẳng biết gì rồi lại bị lừa. Như mình là còn nhẹ vì chưa ký hợp đồng chứ đến lúc người ta dùng cả giấy tờ để lòe chúng mình thì đau đầu phết đấy.





Giờ là lúc đang bệnh dịch, các bạn đi đâu như là đi xem nhà chẳng hạn, cũng nhớ là phải đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ vì chúng mình sẽ phải chạm vào những đồ vật mà không biết bao nhiêu người trước đó đã chạm vào rồi, nguy cơ lây bệnh rất lớn. Nhưng cũng không phải vì thế mà quá lo lắng nha các bạn. Mình thấy trường cũng hay gửi mail nhắc nhở hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh, rồi là còn có dường dây hỗ trợ nếu bạn cảm thấy có bất kì triệu chứng nào không ổn của cơ thể mà nghi nhiễm virus corona. Cứ vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận, hạn chế đi những nơi đông người là được nha. Cố lên các bạn ơi!