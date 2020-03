Shim Eun-kyung thắng giải “Nữ diễn viễn chính xuất sắc nhất” tại Nhật Bản

© YONHAP News

Tại “Giải thưởng Điện ảnh viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 43” tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản ngày 6/3, nữ diễn viên Hàn Quốc Shim Eun Kyung đã vinh dự nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim “The Journalist (Nhà báo) công chiếu năm 2019.





Nữ diễn viên tài năng đã vượt qua các tên tuổi đình đám của xứ sở hoa anh đào là Fumi Nikaido trong bộ phim “Fly Me to the Saitama” (Hãy đưa em bay đến Saitama), Mayu Matsuoka của phim “Listen to the Universe” (Lắng nghe lời vũ trụ), Rie Miyazawa của phim “No Longer Human” (Không còn là con người), và Sayuri Yoshinaga trong phim “The Bucket List” (Danh sách ý nguyện), trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải tại “Giải thưởng Điện ảnh viện hàn lâm Nhật Bản”, tổ chức lần đầu năm 1978.





Bước lên sân khấu nhận giải, Shim Eun-kyung nghẹn ngào chia sẻ bằng tiếng Nhật: “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ thắng giải nên đã không chuẩn bị bài phát biểu. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến. Cảm ơn mọi người rất nhiều.”





Bộ phim “Nhà báo” của đạo diễn Nhật Bản Michihito Fujii kể về một cô phóng viên trẻ có mẹ là người Hàn Quốc, bố người Nhật Bản. Cô đã bắt tay vào điều tra một vụ bê bối chính trị liên quan đến rất nhiều chính khách “máu mặt” của Nhật Bản.





Phim đã đạt giải “Bộ phim xuất sắc nhất”, diễn viên chính Matsuzaka Tori cũng được vinh danh là “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải thưởng này.