2020 THE SHIN SEUNG-HOON SHOW “Reflection Of You In Your Smile”

Thời gian: 11-12/04

Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Sejong, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc

Ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng Shin Seung-hoon sẽ tổ chức concert “The Shin Seung Hoon Show - Reflection of You in Your Smile” vào ngày 11, 12/4 tại trung tâm nghệ thuật biểu diễn Sejong, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc. Hai đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn toàn quốc kỉ niệm 30 năm phát hành album đầu tay của “ông hoàng ballad Hàn Quốc” Shin Seung-hoon. Đây cũng là concert cá nhân đầu tiên của anh sau hơn 2 năm vắng bóng kể từ đêm diễn “The Shin Seung-hoon Show-Winter Special” năm 2017.