Kang So-ra chuẩn bị tái ngộ bạn diễn Chun Woo-hee trong phim mới

© YONHAP News

Các ngôi sao của bộ phim “Sunny” (Tháng năm rực rỡ) có thể sẽ hội ngộ trong một tác phẩm điện ảnh mới!





Hãng tin OSEN ngày 10/3 cho biết hai nữ diễn viên Kang So-ra và Chun Woo-hee chuẩn bị tái ngộ trong bộ phim “Story of You and the Rain” (Câu chuyện về em và mưa). Đây sẽ là dự án đầu tiên của hai nữ diễn viên sau bộ phim “Sunny” (Tháng năm rực rỡ) 9 năm trước.





“Story of You and the Rain” là bộ phim tình cảm lãng mạn về một chàng trai và một cô gái thương nhớ nhau trong một thời gian dài nhưng lại không thể gặp được nhau. Nam diễn viên Kang Ha-neul được cho là sẽ đảm nhận vai nam chính, và gần đây đã xác nhận vào vai Young-ho, một chàng trai trẻ phải vượt qua nhiều thử thách để vào đại học.





Theo OSEN, Chun Woo-hee và Kang So-ra sẽ đóng vai hai học sinh trượt đại học và đang ôn thi lại.





Đại diện của Kang So-ra đã tiết lộ với trang tin MyDaily rằng nữ diễn viên chưa xác nhận tham gia, nhưng đang tích cực cân nhắc đề nghị này. Theo MyDaily, Chun Woo-hee sẽ đảm nhận vai nữ chính.