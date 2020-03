Kinh tế “không tiếp xúc” trong thời buổi dịch corona-19

ⓒYONHAP News

Xu hướng “giữ khoảng cách với người khác” để tránh lây nhiễm virus corona-19 đang diễn ra với nhiều hình thức khác nhau trong xã hội Hàn Quốc. Các hoạt động “không tiếp xúc” (untact) như làm việc tại nhà, mua sắm trực tuyến, đang lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Ở lĩnh vực ăn uống, doanh thu giao hàng tận nơi tăng mạnh. Phần lớn các hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, giảng dạy đại học, tư vấn xuất khẩu… đều diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Giữ khoảng cách với người khác

Giữ khoảng cách với người khác được coi là một trong những biện pháp đầu tiên hết sức quan trọng trong phòng tránh dịch corona-19, hiện đang lan rộng không chỉ tại Hàn Quốc mà trên phạm vi toàn thế giới. Ban đầu, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc khuyến nghị người dân ưu tiên đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm virus. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh lan rộng, nguồn cung khẩu trang trở nên khan hiếm, Chính phủ nhấn mạnh hơn về các biện pháp rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác. Khẩu trang là tối cần thiết với đội ngũ y tế, người cao tuổi hoặc sức khỏe yếu có bệnh lý nền, nhưng với người khỏe mạnh thì rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác lại có hiệu quả hơn. Cơ quan y tế cho biết trong các hạng mục khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO) không ưu tiên đeo khẩu trang. Công dụng của khẩu trang là ngăn ngừa dịch tiết từ người bệnh bắn vào người khác khi ho. Do đó, đối với người bình thường, giữ khoảng cách nhất định và tránh tiếp xúc gần người khác là hai biện pháp quan trọng hơn cả.

“Kinh tế không tiếp xúc”

Theo đó, cơ quan chức năng đã khuyến nghị các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà. Trong thời buổi dịch bệnh, các cuộc họp, bài giảng online, mua sắm trực tuyến diễn ra sôi nổi nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, ngăn chặn tận gốc con đường lây lan của virus.

Từ trước tới nay, các hoạt động kinh tế truyền thống diễn ra theo phương thức “mặt đối mặt” bình thường. “Thị trường”, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính là nơi “cung gặp cầu”. Do vậy, việc người dân hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác sẽ làm co hẹp hoặc gián đoạn hoạt động kinh tế. Tuy nhiên ngày nay, kinh tế trực tuyến đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân. Để tránh lây nhiễm, các hoạt động “không tiếp xúc” dựa trên hạ tầng công nghệ sẵn có trở nên sôi nổi hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhiều trung tâm thương mại, vốn là không gian mua sắm trực tiếp tiêu biểu của người dân, đang tích cực kích cầu mua sắm trực tuyến. Để đối phó với tình trạng khách mua hàng sụt giảm mạnh do dịch corona-19, một số trung tâm thương mại đã mở rộng các kênh thương mại điện tử và đạt kết quả tích cực. Ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi các hoạt động kinh tế đang tê liệt do số ca nhiễm corona-19 cao nhất cả nước, chính quyền các địa phương đang tích cực tổ chức những buổi tư vấn, marketing theo hình thức “không tiếp xúc”, như tư vấn xuất khẩu trực tuyến. Những biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh số quốc gia hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc ngày một gia tăng, khiến hoạt động kinh doanh tại nước ngoài như triển lãm, công tác càng thêm khó khăn. Một số trường đại học trong nước đã bắt đầu giảng dạy trực tuyến cho sinh viên, còn các doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn qua video trong quá trình tuyển dụng nhân viên mới. Các nhà hàng ăn uống cho thấy thay đổi rõ nét nhất với doanh thu tăng mạnh đến từ các đơn hàng giao tận nơi. Ngoài ra, giới doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) cũng đang tích cực đối phó với xu hướng gia tăng các hoạt động kinh tế “không tiếp xúc”. Hãng Naver, đơn vị điều hành cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc, đang đẩy mạnh hỗ trợ công nghệ “untact”, như triển khai “công cụ thương mại trực tuyến” giúp người bán hàng giới thiệu về sản phẩm theo hình thức video phát trực tiếp (live video). Ngoài ra, hãng này còn chuyển đổi chương trình đào tạo cho các tiểu thương sang hình thức đào tạo trực tuyến.

Dịch corona-19 kéo dài đang làm thay đổi phương thức diễn ra các hoạt động kinh tế. “Kinh tế không tiếp xúc” có thể sẽ trở thành xu hướng mới sau khi dịch bệnh được khống chế.