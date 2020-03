Technonia – nhà cung cấp các thiết bị điện tử đa chức năng

ⓒ TECHNONIA

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Technonia, nhà cung cấp các thiết bị công nghệ đa chức năng thành lập năm 2000. Triết lý của Technonia là sáng tạo các sản phẩm công nghệ đa chức năng, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Giám đốc Sung Won-yong đã ấp ủ ước mơ thành lập công ty ngay từ khi còn là một kỹ sư công nghệ. Ông đã chia sẻ tầm nhìn với các đồng nghiệp kỹ sư, và cho ra đời chiếc máy nghe nhạc MP3 mô phỏng theo bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Quân đoàn ếch xanh” (Sergeant Frog), tên tiếng Nhật là Keroro Gunso. Thời điểm đó, máy nghe nhạc MP3 là ý tưởng hoàn toàn mới mẻ, được người tiêu dùng hưởng ứng nhiệt tình, dù hiệu ứng này không kéo dài bao lâu. Ông Lee Sang-jin phụ trách marketing quốc tế của Technonia giới thiệu.





Máy nghe nhạc MP3 của chúng tôi đã gặt hái thành công trong giai đoạn đầu, với doanh số tăng và người tiêu dùng nước ngoài rất quan tâm đến sản phẩm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đã gia nhập thị trường với các sản phẩm giá rẻ, giáng một đòn đau lên chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng nếu không sở hữu những tính năng độc đáo, vượt trội, các sản phẩm công nghệ sẽ dễ bị các đối thủ vượt mặt và sớm bị thay thế. Do đó, chúng tôi đã quyết định sáng tạo những sản phẩm nổi bật, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, dù đây là công việc đầy thách thức. Đầu tiên, chúng tôi cho rằng cần phải tạo ra một thiết kế tinh xảo. Do đó, các nhân viên phải cùng lên ý tưởng ngay từ giai đoạn lên kế hoạch thiết kế sản phẩm. Thứ hai, chúng tôi tập trung vào khái niệm “kết hợp” và “hội tụ”. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một sản phẩm đặc biệt có chức năng đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.





Loa Bluetooth đa chức năng





Từ sản phẩm máy nghe nhạc MP3, Technonia nhận ra sự cần thiết của các sản phẩm có lợi thế đặc biệt. Do đó, Technonia đã hướng đến các sản phẩm công nghệ đa chức năng, giúp người dùng trải nghiệm các nội dung đa phương tiện đầy thích thú và hiệu quả. Các sản phẩm nổi bật của Technonia là thiết bị học ngoại ngữ hỗ trợ 4 ngôn ngữ là tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật và có màn hình hiển thị; bàn phím kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh; và loa Bluetooth kiêm sạc không dây. Là sản phẩm loa 2.1 đầu tiên của Hàn Quốc, loa Bluetooth của Technonia đã được xuất khẩu sang các thương hiệu nổi tiếng quốc tế, trong đó có hãng Toshiba (Nhật Bản), dưới hình thức chuyển giao công nghệ gốc (OEM). Năm ngoái, Technonia đã phát triển một sản phẩm tuyệt vời khác. Ông Lee Sang-jin cho biết.





Chúng tôi đã phát hành một loại loa Bluetooth mới. Tất nhiên, trên thị trường có nhiều loại loa Bluetooth, nhưng sản phẩm của chúng tôi sở hữu các tính năng đặc biệt, giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn. Ngày nay, người dùng thường nghe nhạc hoặc xem video qua điện thoại thông minh. Tuy nhiên, sử dụng smartphone cũng có nhiều vấn đề. Ví dụ, người dùng cần sạc pin điện thoại thường xuyên do nhanh hết pin. Tuy nhiên, loa Bluetooth của chúng tôi còn có thêm chức năng sạc không dây cho điện thoại. Nói cách khác, thiết bị này hỗ trợ người dùng vừa nghe nhạc, vừa sạc điện thoại.





Thu hút được 2.783% vốn so với mục tiêu ban đầu sau 2 tháng





Nhiều người thường phàn nàn về tình trạng dây cáp nối của loa hay bị rối, điện thoại nhanh hết pin, chất lượng âm thanh kém. Để cải thiện những vấn đề này, Technonia đã bổ sung các chức năng cho loa Bluetooth Cube box (Hộp lập phương). Chỉ cần đặt điện thoại lên trên loa, thiết bị này sẽ tự động thực hiện chức năng sạc không dây. Công suất âm thanh cũng lên tới 20W, đủ để nghe nhạc, xem phim hay chơi game. Loa âm thanh nổi được đặt ở hai bên trái và phải, có cả một chiếc loa siêu trầm (woofer) tạo âm thanh tần số thấp đặt ở phía dưới, đem lại hiệu ứng âm thanh phong phú, thú vị hơn. Với hình dạng khối lập phương độc đáo, sản phẩm này đã tạo hiệu ứng bùng nổ trên nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng Wadiz. Ông Lee Sang-jin chia sẻ thêm.





Thật ngạc nhiên, chúng tôi đã kêu gọi được số vốn lên tới gần 2.800% so với mục tiêu đề ra, chỉ hai tháng sau khi ra mắt loa Bluetooth trên một trang web kêu gọi vốn cộng đồng. Người dùng có thể sạc điện thoại khi nghe nhạc, và khá hài lòng với chất lượng âm thanh của sản phẩm. Tôi cho rằng chúng tôi đã xác định chính xác nhu cầu của người tiêu dùng. Các mẫu loa trước đây chủ yếu tập trung vào chất lượng âm thanh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên người dùng được trải nghiệm một loại loa đa chức năng như vậy.





Năm xuất khẩu của Technonia





Đạt Giải thưởng thương hiệu Seoul (Seoul Award Brand) do Hiệp hội thương mại Seoul (SBA) trao tặng, sản phẩm của Technonia đã chiếm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa. Doanh nghiệp này đã sẵn sàng tiến ra thị trường nước ngoài trong năm nay. Ông Lee Sang-jin cho biết.





Tiếp nối loa Cube Box, chúng tôi sẽ tiếp tục tung ra các loại loa Bluetooth mới. Chúng tôi hy vọng phiên bản mới Mini Cube Box sẽ thu hút được nhiều người tiêu dùng trong năm nay. Mặc dù thị trường toàn cầu hiện nay không mấy sáng sủa, nhưng rất nhiều người tiêu dùng đang quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, bằng chứng là doanh số bán hàng trực tuyến vẫn tăng trưởng đều đặn. Hiện nay, chúng tôi đang chủ yếu bán các sản phẩm trực tuyến tại Hàn Quốc. Là một thương hiệu nhỏ, chúng tôi mới chỉ mới xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu dưới hình thức chuyển giao công nghệ gốc (OEM) do những hạn chế nhất định khi thâm nhập thị trường lớn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét khả năng tiến vào các thị trường lớn dù có thể gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Trong năm nay, chúng tôi đang để mắt tới thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.