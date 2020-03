BTS hoãn bán vé tour diễn thế giới khu vực châu Âu do dịch corona-19

ⓒ Big Hit Entertainment

Nhóm nhạc hàng đầu K-pop Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã hoãn đợt bán vé tour diễn thế giới “Map of the Soul Tour” khu vực châu Âu, dự kiến diễn ra tháng 7 tới, do đại dịch corona-19 lan rộng toàn cầu.





Chi nhánh nước Anh của đơn vị tổ chức sự kiện ở châu Âu Live Nation ngày 17/3 thông báo đợt bán vé sớm cho Army, fandom của BTS, sẽ được dời sang ngày 20/4 thay vì lịch cũ là 18/3. Đợt bán vé rộng rãi sẽ diễn ra ngày 1/5, muộn hơn lịch cũ là ngày 29/4.





Live Nation cũng lưu ý thêm là lịch trình mới này có thể sẽ tiếp tục thay đổi tuy theo tình hình. Đợt biểu diễn châu Âu của BTS vốn dự kiến bắt đầu ngày 3/7 ở London (Anh), sau đó tới Berlin (Đức) và Barcelona (Tây Ban Nha).





Tháng 2 vừa qua, BTS đã huỷ các show diễn mở màn ở Seoul, dự kiến diễn ra giữa tháng 4, do dịch corona-19 bùng phát tại Hàn Quốc.





Một số buổi diễn ở Bắc Mỹ vào tháng 4 và tháng 5 cũng đang có nguy cơ bị huỷ sau khi Cơ quan quản lý dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo các đơn vị tổ chức sự kiện trên toàn nước Mỹ huỷ hoặc hoãn các sự kiện tập trung trên 50 người từ giờ đến đầu tháng 5.