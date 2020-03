BTS lọt top 3 bảng xếp hạng album bán chạy nhất toàn cầu năm 2019 của IFPI

ⓒ IFPI

Album “Map of the Soul: Persona” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng album bán chạy nhất toàn cầu năm 2019 của Hiệp hội công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), công bố ngày 19/3.





IFPI là tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho ngành công nghiệp âm nhạc toàn thế giới. Bảng xếp hạng album toàn cầu của tổ chức này tổng hợp doanh số album của các nghệ sĩ cả bản truyền thống và kỹ thuật số.





Album “Map of the Soul: Persona” phát hành tháng 4 năm 2019 của BTS đứng vị trí số 3 với 2,5 triệu bản bán ra. Các fan hâm mộ đã kiến nghị IFPI xác thực lại con số này, song vẫn chưa nhận được hồi đáp.





Đứng đầu bảng xếp hạng là album “5×20 All the BEST!! 1999-2019” của nhóm nhạc nam Nhật Bản Arashi với 3,3 triệu bản, theo sau là “Lover” của Taylor Swift với 3,2 triệu bản. Vị trí số 4 và 5 thuộc về album nhạc phim “A Star is Born” của Lady Gaga và “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” với 1,2 triệu bản.





Năm 2019, hai album “Love Yourself: Answer” và “Love Yourself: Tear” của BTS lần lượt đứng vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng này.





Thêm vào đó, IFPI cũng mới công bố BTS đạt vị trí số 7 trong nhóm các nghệ sĩ tiêu thụ đĩa chạy nhất toàn cầu năm 2019.