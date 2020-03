Kim Do-yeon (Weki Meki), Kim Min-kyu tham gia dự án phim chuyển thể từ webtoon

ⓒ Fantagio, JELLYFISH ENTERTAINMENT

Thành viên Weki Meki Kim Do-yeon đã xác nhận tham gia vai chính trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mạng (webtoon) nổi tiếng “Boy and Girl Straight Out of a Cartoon” (Chàng trai, cô gái bước ra từ truyện tranh) cùng nam diễn viên Kim Min-kyu.





Cùng tham gia bộ phim còn có các diễn viên Choi Hyun-wook, Han Ji-hyo, và Lim Bo-ra.





“Boy and Girl Straight Out of a Cartoon” kể về câu chuyện đầy xáo trộn nhưng cũng vô cùng lãng mạn khi Chun Nam-wook (Kim Min-kyu thủ vai), nhân vật nam chính trong một bộ truyện tranh, bước ra ngoài đời thực. Tại đây, anh chạm mặt nữ sinh Han Sun-nyeo (Kim Do-yeon đảm nhận), người tình cờ có khuôn mặt và cái tên trùng khớp với nhân vật nữ trong truyện của Chun Nam-wook.





Kim Do-yeon đóng vai Han Sun-nyeo, một ngày nọ bỗng nhiên trở thành bạn cùng phòng bí mật của Chun Nam-wook. Mẹ của Han Sun-nyeo chính là tác giả bộ truyện tranh “Sun-nyeo và Nam-wook”, nhưng Sun-nyeo lại không hứng thú gì với tác phẩm này và cả nhân vật trùng tên với mình.





Choi Hyun-wook vào vai Noh Ye-jun, bạn thân và cũng là tri kỉ của Han Sun-nyeo, còn Han Ji-hyo đóng vai tác giả webtoon Park Min-ung, bạn của bộ đôi này. Lim Bo-ra vào vai Yoon Yi-na, sau khi gặp Chun Nam-wook bỗng thay đổi cách xử sự hoàn toàn.





Một nguồn tin từ đoàn làm phim cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất khâu phân vai với đội ngũ diễn viên cá tính và độc đáo. Công chúng hãy đón xem bộ phim sẽ thổi làn gió mới cho bộ truyện tranh như thế nào nhé!”





Phim sẽ khởi quay vào tháng 4 và dự kiến lên sóng vào tháng 6 năm nay.