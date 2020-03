Thành viên: Kim Yeon-ji, Lee Bo-ram, Nam Gyu-ri

Thể loại: K-pop, J-pop, dance, R&B

Công ty quản lý: MNet, Core Contents Media

Hoạt động từ: 2006~2011, 2020

Tham gia cùng: SG Wannabe, T-ara, The SeeYa, Davichi, Black Pearl





Nhóm nhạc nữ SeeYa gồm ba thành viên Kim Yeon-ji, Lee Bo-ram, Nam Gyu-ri, ra mắt năm 2006 và tan rã năm 2011. Năm 2009, Nam Gyu-ri rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Lee Soo-mi thay thế vai trò của Nam Gyuri trong một năm, sau đó SeeYa lại trở về đội hình hai thành viên là Kim Yeon-ji và Lee Bo-ram, rồi chính thức ngừng hoạt động từ năm 2011. Gần đây, SeeYee đã tái hợp trên một chương trình truyền hình và tiết lộ rằng SeeYa sẽ trở lại với đầy đủ 3 thành viên vào năm 2020.





Studio, Best & Live

See You Again (Best, 2011)

Brilliant Change (Hoàn chỉnh, 2008)

California Dream (Hoàn chỉnh, 2008)

Lovely Sweetheart (Hoàn chỉnh, 2007)

The First Mind (Hoàn chỉnh, 2006)



EPs & Singles

Grown Up w/ Davichi (single, 2010)

No Farewells (single, 2010)

Must be Crazy (single, 2010)

Wonder Woman w/ Davichi & T-ara (single, 2010)

Rebloom (EP, 2009)

Women Generation w/Davichi & T-ara (single, 2009)

Blue Moon w/ Davichi & Black Pearl (single, 2008)

Fool w/ Lee Ji-hye (single, 2008)

Sad Footsteps (Shoes II) (single, 2007)