April 2nd “Dolphin of April: Special Thanks To” Solo Concert

Thời gian: 11/04

Địa điểm: Veloso Hongdae, quận Mapo, Seoul

Nhóm nhạc indie April sẽ tổ chức concert cá nhân thứ hai trong sự nghiệp vào tháng 4 tới. April được biết đến qua các bản nhạc phim của loạt phim truyền hình ăn khách như “Crash Landing on You” và “Guardian: The Lonely and Great God”. Tất cả các bản hit đình đám của nhóm sẽ được đem lên sân khấu concert “Dolphin of April” tổ chức ngày 11/4 tại Veloso Hongdae, quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc. Buổi diễn lần này còn có tựa đề nhỏ là “Special Thanks To” (Đặc Biệt Tri Ân) dành cho người hâm mộ, hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ của April và các khán thính giả.