Big Hit Entertainment ra thông báo chính thức về tour diễn “Map Of The Soul” của BTS

Ngày 24/03, công ty giải trí Big Hit Entertainment đã ra thông báo chính thức về quyết định hoãn lịch trình tour diễn “Map Of The Soul” của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) do ảnh hưởng của đại dịch corona-19.





Thông báo cụ thể như sau:





“Xin chào, chúng tôi là Big Hit Entertainment.

Chúng tôi muốn cập nhật với các bạn về công tác chuẩn bị cho tour diễn “Map Of The Soul” của BTS.

Ban tổ chức đã tích cực theo dõi tình hình tại các địa điểm biểu diễn. Dịch corona-19 bùng phát toàn cầu đã gây khó khăn cho công tác tổ chức tour. Do vậy, chúng tôi buộc phải có một số thay đổi về lịch trình tour diễn.

Mọi quyết định hoãn/huỷ biểu diễn của công ty đều dựa trên hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo tổ chức biểu diễn ở những nơi có thể, thông tin chi tiết sẽ được thông báo cụ thể cho từng khu vực.

Chúng tôi cũng đang nỗ lực để ấn định ngày giờ, địa điểm tổ chức biểu diễn ở Seoul khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn. Rất mong công chúng thông cảm với quyết định này, và hãy tiếp tục chờ đón vì BTS vẫn đang xúc tiến tập luyện để cống hiến cho khán thính giả những màn biểu diễn đỉnh cao.

Chúng tôi luôn đặt an toàn sức khỏe của nghệ sĩ và những người tham dự tour diễn lên hàng đầu, và sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa với người hâm mộ. Một lần nữa, mong các bạn thông cảm với quyết định của ban tổ chức.

Xin chân thành cảm ơn!”





Chuyến lưu diễn “Map Of The Soul” của BTS vốn dự kiến bắt đầu tại Seoul vào ngày 11, 12, 18 và 19/4. Tuy nhiên, các buổi diễn đã bị hủy do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Lịch trình tour diễn của BTS ở khu vực Bắc Mỹ là cuối tháng 4, sau đó tới Châu Âu, Nhật Bản cho đến khi tour diễn kết thúc vào tháng 9.